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Не выбрасывайте яичные лотки: 6 способов, которые "сделают революцию" на огороде

Вторник 22 апреля 2025 11:00
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Не выбрасывайте яичные лотки: 6 способов, которые "сделают революцию" на огороде Как лотки для яиц помогут на огороде (фото: скриншот youtube.com/@gerine34)
Автор: Феликс Коркин

Лотки для яиц обычно выбрасываются, и никто не собирается их повторно использовать. Однако существует несколько интересных и очень эффективных способов применить пустые лотки из-под яиц в саду и на даче.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об интересных и полезных способах использовать лотки для яиц на огороде.

Защита для томатов

Для защиты томатов от инфекций и повреждений из-за влаги, бумажные лотки из-под яиц могут стать на помощь. Они удерживают влагу в почве, что уменьшает частоту полива и помогает избежать загрязнения плодов.

Лотки также образуют защитный барьер, который помогает предотвратить контакт томатов с землей. Это полезно для низкорослых детерминантных сортов, у которых нижние листья расположены слишком близко к земле. Применение лотков позволяет значительно снизить риск заболеваний и развития сорняков.

Трафарет для посева

Бумажные лотки из-под яиц являются превосходными трафаретами для ровного посева семян в саду. Они позволяют обеспечить оптимальное расстояние между растениями, что помогает избежать их переплетения и затенения.

Каждое семя можно посадить в отдельный отсек лотка, что упрощает процесс посадки. Лоток можно просто наполнить почвой, высеять семена и перевернуть на грядку. Для достижения наилучших результатов почву следует подготовить заранее, перекопав ее и добавив перегной.
Не выбрасывайте яичные лотки: 6 способов, которые &quot;сделают революцию&quot; на огородеТак легко сделать аккуратную разметку для посева (фото: скриншот youtube.com/@gerine34)

Огород на подоконнике

Лотки для яиц могут быть отличным инструментом для создания мини-огородов на подоконнике. Они идеально подходят для выращивания зелени, такой как лук, базилик или руккола. Лотки легко заполняются почвой, а для дренажа стоит сделать отверстия внизу.

Такие грядки можно поместить в глубокие поддоны, чтобы собранная вода не затапливала почву. Это идеальный способ иметь свежую зелень даже зимой, ведь лотки можно расположить на солнечном месте для лучшего освещения.

Лотки для выращивания редиса

Лотки из-под яиц являются идеальными контейнерами для выращивания редиса. Эти растения прекрасно адаптируются к ограниченным условиям, и лотки удобны для передвижения и изменения местоположения. Когда семена вырастут, можно перенести рассаду на грядку, не повредив корневую систему.

Благодаря этому методу также легче контролировать уровень влажности и защищать растения от сорняков. Нужно лишь отрезать дно лотка и использовать поддон для полива.
Не выбрасывайте яичные лотки: 6 способов, которые &quot;сделают революцию&quot; на огородеФорма лотков как будто создана для выращивания растений (фото: скриншот youtube.com/@gerine34)

Выращивание чистой клубники

Использование лотков для выращивания клубники является еще одним практичным методом. Лотки предотвращают контакт ягод с почвой, что делает их чистыми и менее подверженными болезням. Клубника в лотках остается защищенной от вредителей, таких как слизни, и сохраняет свой привлекательный вид.

Важно добавлять в лотки компост и удобрения, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества. Дренаж также важен для того, чтобы вода не застаивалась и не приводила к загниванию ягод.

Создание теплых грядок

Теплые грядки необходимы для защиты корней растений от морозов. Для их создания можно использовать картонные лотки из-под яиц. Лотки располагают на подготовленном участке, а сверху добавляют навоз, листья и другие растительные отходы.

Далее укладывают слой плодородного грунта и поливают его горячей водой. Такая гряда будет сохранять тепло, что не даст корням замерзнуть, и подходит для выращивания различных растений, даже в холодное время года.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Lifehacker, DIY Joy.

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