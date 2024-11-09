Воспитывал двоих детей и собирался жениться: что известно о личной жизни Вячеслава Узелкова

В 45 лет умер знаменитый украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков . У него, как известно, были проблемы с сердцем, и в соцсетях активно рассказывал о своем восстановлении после сложной операции.

Трагическое известие уже прокомментировали родные звезды - его бывшая избранница Марина Боржемская , а также сын Роберт . И РБК-Украина (проект Styler) предлагает более подробно вспомнить, что известно о личной жизни популярного спортсмена.

Личная жизнь Вячеслава Узелкова

В 1999 году Вячеслав Узелков женился на фитнес-тренерше Марине Боржемской. В этом браке у них родилось двое детей: дочь Оливия и сын Роберт. Несколько лет назад они объявили о разводе, заявив, что в их отношениях был ряд нерешенных проблем.

В сети сплетничали, что боксер якобы изменял избраннице, но она говорила, что "за руку его на этом не ловила". Вместе с тем, Боржемская не спешила делиться подробностями разрыва, а только забрала детей и переехала жить к своим родителям.

Позже Марина раскрыла детали расставания. Их разрыв был довольно скандальным, поскольку тренерша заблокировала боксера в соцсетях и начала избегать общения с ним, так же, как и его дети. Сам спортсмен говорил о том, что отправлял подарки сыну и дочери.

Вячеслав Узелков умер в 45 лет (Фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina)

Также Боржемская рассказывала, что Вячеслав часто демонстрировал неосторожность в общении и был резким.

"Я человек, я мужчина. И где-то был такой момент, что я ее приревновал. То есть это банальная ревность. Моя ревность довела до того, что мы развелись", - говорил спортсмен.

В августе прошлого года Боржемская дала интервью Маше Ефросининой, где подробно рассказала о разводе с Узелковым. Она говорила, что дочери и сыну пришлось увидеть много неприятных моментов в этом браке, но при этом поблагодарила боксера за детей.

В другом интервью Марина рассказала, что испытала моральный абьюз и манипуляции со стороны Вячеслава. Окончательное решение разойтись она приняла уже после рождения сына, когда поняла, что готова начать жизнь заново.

"Вот окончательно для себя поняла, что я не хочу с ним жить. Я стала мамой для него. Потом жаль, что заболел, инсульт. Опять же, я не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни. Потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Я не могу просто так отнестись к нему. Как так можно бросить человека, даже если ты к нему уже ничего не чувствуешь", - делилась фитнес-тренерша.

Марина Боржемская (коллаж: РБК-Украина)

Участие в романтическом шоу и помолвка

В 2021 году Узелков принимал участие в программе "Одруження наосліп", где его партнершей стала Юлия Черницкая. Романтические отношения между ними не сложились, поскольку Узелков, уже находясь на проекте, понял, что любит Марину и хочет ее вернуть.

Но уже в декабре прошлого года Вячеслав Узелков сообщил о помолвке и изменил статус в Facebook с "холост" на "помолвлен". Он также написал романтический пост: "Наконец-то мы это сделали, мы вместе до конца".

Однако звезда практически ничего не рассказывал о своей избраннице, только делился несколькими фото, где можно было увидеть ее руку. Известно было и то, что ей чуть больше 30 лет, и они были знакомы давно.

Вячеслав Узелков собирался жениться во второй раз (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Отречение сына

За несколько месяцев до смерти Узелкова, в августе этого года, сын боксера Роберт публично отрекся отца, сделав резкое заявление в соцсетях.

"Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников - это нормально для него. Обзывать меня - тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи - тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда совершал зло", - писал Узелков-младший.

"О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне сделал. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его, опомнятся..." - также отмечал он.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Реакция Узелкова

После резкой критики сына Узелков обращался к тем, "кому тяжело жить", а также признавался, что в его жизни есть любовь.

"Любовь есть, все остальные, кому трудно жить, просто поймите, вы - никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение, если вы меня постоянно вспоминаете. Желаю Вам быть влюбленным и любимым человеком" , - отмечал Вячеслав.

"Ты меня вытащила из того света, ты меня поддержала после операции. Мое сердце – теперь твое", – писал также Узелков, обращаясь к своей избраннице.

Звезда показывал кадры с любимой (фото: instagram.com/uzelkov_official)