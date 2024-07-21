"Не спілкувалися 20 років": Узелков розповів про непрості стосунки з мамою під час шлюбу з Боржемською

20 липня свій 75 день народження святкує мама українського боксера В'ячеслава Узелкова. З цієї нагоди знаменитий спортсмен поділився кількома кадрами з нею, а також висловився про їхні стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Що написав Узелков

У підписі до одного з кадрів В'ячеслав зазначив, що близько 20 років не спілкувався з мамою - у той період, коли був у шлюбі з Мариною Боржемською, з якою розлучився у 2021 році.

"Сьогодні у моєї мами день народження. Їй сьогодні 75 років. З них 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі", - написав Узелков.

Спорстмен привітав маму з днем народження (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Зірка боксу не став приховувати, що після розставання з колишньою прийшов до матері та попросив вибачення, і рідна людина не стала його відштовхувати.

"Але після розлучення я прийшов з квітами, опустив очі та, боячись подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. Вона мені відповіла: "Славочка, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю". Ніколи не забувайте про матусь і не замінюйте їх іншими родинами", - поділився він.

Наостанок відомий українець ще раз привітав матусю зі святом, а також подякував їй за життя.

Узелков показав маму (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Реакція мережі

У той час підписники відреагували на відвертий пост Узелкова по-різному: хтось підтримав його та порадів возз'єднанню родини, інші - не зрозуміли, у чому саме справа та зазначили, що у такій ситуації безпосередньо є провина самого чоловіка.

Ось деякі коментарі юзерів:

"Добре потім перекинути все на дружину"

"Це ж ви не спілкувались. Це тільки ваша провина, ви поганий син. От і всі висновки"

"Щоб там не було - це мама. Ми батьків не обираємо, але від прочитаних слів стало дуже боляче"

"Справжній чоловік… Ти як голова родини не зміг навести порядок і розставити кордони? Ніяк не винна дружина"

"Молодець, що прийшов з вибаченнями. Не всім вдається"

"Історії бувають різні.. Щирі вітання мамі!".

Шлюб з Боржемською

Узелков і фітнес-тренерка були у законних стосунках більш як 20 років. Про розставання вони повідомили кілька років тому.

У цьому шлюбі в експодружжя народилися син Роберт та донька Олівія.

Після розірвання стосунків з Мариною В'ячеслав не так давно говорив, що незабаром хоче одружитися вдруге.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узелков (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)