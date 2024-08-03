Син Узелкова публічно зрікся свого зіркового батька: "Не хочу бачити"

Син В'ячеслава Узелкова Роберт відверто висловився про стосунки із ним. У мережі він оприлюднив пост, у якому розповів про образи та страждання від спілкування з рідною людиною.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 15-річного хлопця пише, про що саме йшлося у його пості.

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Зокрема, Роберт зауважив, що з боку батька чув лише погрози та обзивання на тлі чого відчував біль. Через це він публічно заявив, що не хоче бачити рідну людину та підтримувати зв’язок з нею.

"Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього. Обзивати мене - також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло", - написав Роберт.

"Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться..." - також зазначив він.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Роберт додав, що має надію, що зірковий батько теж побачить його публікацію і врешті зрозуміє, що терпіти його поведінки у родині терпіти ніхто більше не буде. Він також підкреслив, що В’ячеслав зробив усе, аби його дитина від нього відвернулась.

"Впевнений, що це він також назве брехньою, але це не брехня. Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Ну що, тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я", - поділився хлопець.

Колишня дружина боксера і мати Роберта - Марина Боржемська - залишила лайк до цього допису.

15-річний син експодружжя у своєму блозі публікує фото, зроблені у різних країнах: Ізраїлі, Дубаї, Польщі та інших. За його сторінкою стежать понад 12 тисяч юзерів.

Хлопцеві 15 років (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Шлюб Боржемської та Узелкова

Про розлучення вони повідомили кілька років тому після 20 років спільного життя.

Окрім сина Роберта, у них народилася також донька Олівія.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узелков мають двох спільних дітей (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Узелков, як відомо, раніше натякав на своє нове одруження після розлучення. А також заявляв, що лише нещодавно відновив стосунки з матір’ю. Раніше, за словами спортсмена, він не міг цього зробити через свою колишню обраницю.