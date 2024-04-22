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Не виходить з модного світу: стиліст показала, як носити популярну річ цієї весни

Стиліст показала, як стильно носити тренч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Не помітили, як до нас завітала весна - це період, коли всі в очікуванні тепла. З моди не виходять бежеві тренчі, адже це ідеальний верхній одяг для весни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Стильні варіанти

За словами експерта, ця річ гардероба з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти.

"Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом", - йдеться у повідомленні.

Стиліст зазначила, що сьогодні актуальними є не банальні мікси в образах з тренчем. Зокрема, якщо хочете виділятись з натовпу, то дотримуйте таких порад:

  • оберіть цікаву текстуру тканини, замшу чи шкіру
  • додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ
  • якщо любите колір - ваш варіант кольоровий тренч
  • міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем

Як стильно носити тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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