Не виходить з модного світу: стиліст показала, як носити популярну річ цієї весни

Стильні варіанти

За словами експерта, ця річ гардероба з початку її впровадження в модний світ, не виходить звідти.

"Бо тренч, як і базове пальто, гармонійно поєднується з будь-яким стилем та одягом", - йдеться у повідомленні.

Стиліст зазначила, що сьогодні актуальними є не банальні мікси в образах з тренчем. Зокрема, якщо хочете виділятись з натовпу, то дотримуйте таких порад:

оберіть цікаву текстуру тканини, замшу чи шкіру

додавайте помітних акцентів у вигляді аксесуарів, які доповнять образ

якщо любите колір - ваш варіант кольоровий тренч

міксуйте тренч з полярними по стилю речами, як от зі спортивним стилем

Як стильно носити тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)