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Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)

Понеділок 15 квітня 2024 15:30
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Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль любить шокувати цінами своїх нарядів, а за цією інформацією ретельно слідкують її прихильники.

Про вартість тренчу у новому кліпі артистки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з приланням на Instagram-профіль фанатки Кароль.

Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу

Фоловери Кароль вже встигли помітити, що кожна її нова річ має досить високу ціну. Але це ще не означає, що Тіна все це купує за власні кошти. Здебільшого її речі - це або прокат або бартер з брендами. Також це можуть бути подарунки від дизайнерів.

У своєму новому кліпі "Стерва" з Shumei співачка з’явилась у модному бежевому тренчі з виразними та звабливими вирізами на талії. Варто сказати, що він пасує під новий образ Тіни та допомагає підкреслити сексуальність та розкіш артистки.

Як відомо, бренд цього тренчу - THIERRY MUGLER, і коштує він 3 тисячі 500 доларів. Недешево, але це не найдорожча річ, яку демонструвала Кароль на собі.

Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)

Тренч Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Варто сказати, що новий кліп співаків вийшов дуже оригінальним, емоційним та романтичним. І вони не є єдиними героями своєї історії. У кліпі також взяли участь відомий блогер і телеведучий Богдан Шелудяк та модель Юлія Свіжинська. Саме вони зіграли любовну драму на вокзалі Львова.

А Тіна у своєму тренчі стала ніби людиною зі сторони, яка просто ніби оповідає історію та гуляє на пероні у своєму дорогому тренчі.

Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)

Тіна Кароль у бежевому тренчі на зйомках кліпу (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль неочікувано заспівала з відомим артистом.

Також читайте, скільки коштує білосніжний образ, як у Тіни Кароль.

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