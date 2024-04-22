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Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны

Стилист показала, как стильно носить тренч (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Не заметили, как к нам пришла весна - это период, когда все в ожидании тепла. Из моды не выходят бежевые тренчи, ведь это идеальная верхняя одежда для весны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Стильные варианты

По словам эксперта, эта вещь гардероба с начала ее внедрения в модный мир не выходит оттуда.

"Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой", - говорится в сообщении.

Стилист отметила, что сегодня актуальны не банальные миксы в образах с тренчем. В частности, если хотите выделяться из толпы, следуйте следующим советам:

  • выберите интересующую текстуру ткани, замшу или кожу
  • добавляйте заметных акцентов в виде аксессуаров, которые дополнят образ
  • если любите цвет - ваш вариант цветной тренч
  • миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем

Как стильно носить тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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