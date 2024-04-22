Не выходит из модного мира: стилист показала, как носить популярную вещь этой весны

Стильные варианты

По словам эксперта, эта вещь гардероба с начала ее внедрения в модный мир не выходит оттуда.

"Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой", - говорится в сообщении.

Стилист отметила, что сегодня актуальны не банальные миксы в образах с тренчем. В частности, если хотите выделяться из толпы, следуйте следующим советам:

выберите интересующую текстуру ткани, замшу или кожу

добавляйте заметных акцентов в виде аксессуаров, которые дополнят образ

если любите цвет - ваш вариант цветной тренч

миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем

Как стильно носить тренч (фото: instagram.com/nata_moskalenko)