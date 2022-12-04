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Вихідні на Різдво та Новий рік: чи будуть в українців додаткові вихідні

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Неділя 04 грудня 2022 17:02
Вихідні на Різдво та Новий рік: чи будуть в українців додаткові вихідні Коли взимку 2022-2023 будуть додаткові вихідні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Святковий сезон уже на носі, і ми плавно налаштовуємо себе на застілля та відпочинок від рутини. До того ж завжди на період новорічних гулянь було досить немало вихідних.

Чи буде додатковий відпочинок на Новий рік цього року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли взимку припадають свята?

Зимова пора зазвичай багата на свята та додаткові вихідні. Цього року маємо таку картину:

  • 25 грудня - католицьке Різдво (неділя)
  • 31 грудня - останній день у році (субота)
  • 1 січня - Новий рік (неділя)
  • 7 січня - Різдво (субота)

Чи будуть додаткові вихідні?

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами, тобто, мали б бути додатковими вихідними днями. Цього року це були б 26 грудня, 2 і 9 січня.

Проте в умовах воєнного стану в країні скасовують усі додаткові вихідні на свята. Першим уже стало 8 березня у 2022 році.

Воєнний стан продовжено вже втретє, і очевидно, що зараз він також триває. У зв'язку з цим розраховувати на офіційні державні вихідні на свята абсолютно не варто.

Однак це стосується лише державних підприємств, установ і організацій. Тобто якщо ви працевлаштовані до приватної компанії, то цілком можливо, що ваш роботодавець встановить власний графік і дасть вам відпочити на зимові свята.

Раніше ми детально розповіли про всі свята, які будуть у грудні.

Читайте також, чи доречно зараз щось святкувати. Психолог дала відповідь.

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