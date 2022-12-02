Календар свят на грудень 2022 року: що відзначатимемо і чи будуть додаткові вихідні

Грудень багатий на різні свята та важливі дати, проте додаткових вихідних днів цього року не буде. У зв'язку з військовим становищем українці зможуть відпочити лише у суботу та неділю.

Що відзначатиме у грудні та які дні будуть вихідними – читайте нижче.

Скільки вихідних буде у грудні

Останній місяць року традиційно складається із 31 календарного дня. З них лише 9 буде вихідними: 3 та 4 грудня, 17 та 18 грудня, 24 та 25 грудня, а також 31 грудня. А робітників буде 22 дні.

У школярів з 25 грудня розпочнуться зимові канікули. У багатьох школах діти відпочиватимуть майже місяць.

Що відзначатимемо у грудні 2022

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасовання рабства

3 грудня – Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів, Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День інформатики, День обіймів

5 грудня - Всесвітній день ґрунтів, День працівників статистики в Україні, Всесвітній день волонтерів

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні, Міжнародний день цивільної авіації, Ханука

8 грудня – Всесвітній день клімату

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду

10 грудня – Всесвітній день футболу, День прав людини

11 грудня – День благодійності, Міжнародний день гір

12 грудня – День сухопутних військ України

13 грудня - День скрипки, Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

15 грудня – День працівників суду України

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня – Міжнародний день мігранта, День працівників органів РАГСу

19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

21 грудня - День народження кросворда

22 грудня – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України

23 грудня – Всесвітній день сноуборду

24 грудня – День працівників архівних установ України

25 грудня - Різдво

26 грудня – День подарунків

28 грудня – День календаря

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України

31 грудня - Останній день у році