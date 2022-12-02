Календар свят на грудень 2022 року: що відзначатимемо і чи будуть додаткові вихідні
Грудень багатий на різні свята та важливі дати, проте додаткових вихідних днів цього року не буде. У зв'язку з військовим становищем українці зможуть відпочити лише у суботу та неділю.
Що відзначатиме у грудні та які дні будуть вихідними – читайте нижче.
Скільки вихідних буде у грудні
Останній місяць року традиційно складається із 31 календарного дня. З них лише 9 буде вихідними: 3 та 4 грудня, 17 та 18 грудня, 24 та 25 грудня, а також 31 грудня. А робітників буде 22 дні.
У школярів з 25 грудня розпочнуться зимові канікули. У багатьох школах діти відпочиватимуть майже місяць.
Що відзначатимемо у грудні 2022
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасовання рабства
3 грудня – Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів, Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня - День інформатики, День обіймів
5 грудня - Всесвітній день ґрунтів, День працівників статистики в Україні, Всесвітній день волонтерів
6 грудня – День Збройних Сил України
7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні, Міжнародний день цивільної авіації, Ханука
8 грудня – Всесвітній день клімату
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду
10 грудня – Всесвітній день футболу, День прав людини
11 грудня – День благодійності, Міжнародний день гір
12 грудня – День сухопутних військ України
13 грудня - День скрипки, Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
15 грудня – День працівників суду України
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
18 грудня – Міжнародний день мігранта, День працівників органів РАГСу
19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України.
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
21 грудня - День народження кросворда
22 грудня – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України
23 грудня – Всесвітній день сноуборду
24 грудня – День працівників архівних установ України
25 грудня - Різдво
26 грудня – День подарунків
28 грудня – День календаря
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України
31 грудня - Останній день у році
До речі, раніше ми давали календар днів ангела на грудень 2022 року.
А ще розповідали про те, які дні будуть у грудні вдалими, а які – несприятливими.