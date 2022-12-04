Выходные на Рождество и Новый год: будут ли у украинцев дополнительные выходные
Праздничный сезон уже на носу, и мы плавно настраиваем себя на застолье и отдых от рутины. К тому же всегда на период новогодних гуляний было немало выходных.
Будет ли дополнительный отдых на Новый год этого года - читайте ниже в материале Styler.
Когда зимой приходятся праздники?
Зимняя пора обычно богата праздниками и дополнительными выходными. В этом году имеем такую картину:
- 25 декабря - католическое Рождество (воскресенье)
- 31 декабря - последний день в году (суббота)
- 1 января - Новый год (воскресенье)
- 7 января - Рождество (суббота)
Будут ли дополнительные выходные?
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам, то есть должны быть дополнительными выходными днями. В этом году это было бы 26 декабря, 2 и 9 января.
Однако в условиях военного положения в стране упраздняют все дополнительные выходные на праздники. Первым уже стало 8 марта 2022 года.
Военное положение продолжено уже в третий раз, и очевидно, что сейчас оно также продолжается. В связи с этим рассчитывать на официальные государственные выходные на праздники совершенно не стоит.
Однако это касается только государственных предприятий, учреждений и организаций. То есть если вы трудоустроены в частную компанию, то вполне возможно, что ваш работодатель установит свой график и даст вам отдохнуть на зимние праздники.
Ранее мы подробно рассказали обо всех праздниках, которые будут в декабре.
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