Выходные на Рождество и Новый год: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Праздничный сезон уже на носу, и мы плавно настраиваем себя на застолье и отдых от рутины. К тому же всегда на период новогодних гуляний было немало выходных.

Будет ли дополнительный отдых на Новый год этого года - читайте ниже в материале Styler.

Когда зимой приходятся праздники?

Зимняя пора обычно богата праздниками и дополнительными выходными. В этом году имеем такую картину:

25 декабря - католическое Рождество (воскресенье)

- католическое Рождество (воскресенье) 31 декабря - последний день в году (суббота)

- последний день в году (суббота) 1 января - Новый год (воскресенье)

- Новый год (воскресенье) 7 января - Рождество (суббота)

Будут ли дополнительные выходные?

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам, то есть должны быть дополнительными выходными днями. В этом году это было бы 26 декабря, 2 и 9 января.

Однако в условиях военного положения в стране упраздняют все дополнительные выходные на праздники. Первым уже стало 8 марта 2022 года.

Военное положение продолжено уже в третий раз, и очевидно, что сейчас оно также продолжается. В связи с этим рассчитывать на официальные государственные выходные на праздники совершенно не стоит.

Однако это касается только государственных предприятий, учреждений и организаций. То есть если вы трудоустроены в частную компанию, то вполне возможно, что ваш работодатель установит свой график и даст вам отдохнуть на зимние праздники.