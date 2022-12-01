Свята на порозі. Психологи розповіли, чи доречно зараз відзначати Новий рік

Незабаром розпочнеться сезон зимових свят, і багато українців замислюються над питанням, чи варто відзначати Новий рік та Різдво під час війни, обстрілів та відключень світла.

Вже понад 9 місяців триває війна і щодня українці стикаються з новими труднощами, переживають біль втрати, страх через ракетні обстріли. Паралельно продовжується і звичне, нехай не зовсім нормальне, але життя. І в ньому є місце також і для теплих та гарних моментів.

Чи потрібно відзначати Новий рік під час війни

Психолог Марина Журбенко вважає, що відзначати свята потрібно, бо моменти радості дають людям стимул для боротьби у майбутньому.

"Радість - одна з базових емоцій людини, і потреба в її відчутті у нас живе з народження. З якими б складними обставинами не зіткнулася людина з дитинства, радість - це, що несвідомо штовхає її приймати ті рішення, які збережуть її життя", - пояснює фахівець.

За словами Журбенко, людський мозок такий запрограмований, що він постійно потребує і шукає стимулу. І саме радість є найприємнішою та найбажанішою в отриманні емоцій.

Крім того, як зазначає психолог Майя Грещук, збереження звичних новорічних ритуалів дуже важливе для дітей. Коли людина потрапляє у кризову ситуацію чи травматичні події, її треба звідти забрати. І збереження звичаїв у кризові періоди допомагають мисленню дитини.

"Якщо ви разом з дітьми застосуєте цю звичну, традиційну підготовку до ритуалу переходу з одного року в інший, то мислення дитини буде тільки вдячне. Тому що для неї ці приємні опорні схеми життя даватимуть можливість адаптуватися до того мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього у нашій країні зараз", - наголошує Грещук.

А як не святкувати?

Психологи впевнені, що варто орієнтуватись на власні відчуття. Якщо ваша душа бажає свята, варто прислухатися. Якщо є чітке розуміння, що настрою на свята немає – не варто примушувати себе.

"Необов'язково він (новорічний настрій - ред.) має бути. Зараз багато горя і болю навколо кожного з нас. Тому силою притягувати відчуття свята не варто. Думаю, що для людини, у якої такого святкового настрою немає, краще просто дозволити собі відчувати те, що відчуває, прислухатися до власних душевних потреб”, - вважає психолог Катерина Клюшніченко.