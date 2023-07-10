Ось чому після поїздки не варто одразу глушити двигун автомобіля

Багато водіїв роблять одну поширену помилку, що призводить до несправностей в автомобілі. Зокрема, вимикають одразу двигун після зупинки автомобіля.

Чому так робити не варто, розповіли у Sante Plus.

Чому не варто одразу вимикати двигун

Автовиробники запевняють, що всі сучасні турбовані двигуни мають надійний захист від перегріву і додатково охолоджувати силовий агрегат не потрібно. Проте, є деякі нюанси.

Під час подорожі двигун нагрівається, особливо якщо ви їдете на великій швидкості та довго. Насправді дуже важливо спочатку дати двигуну трохи охолонути, перш ніж повністю вимкнути його.

Особливо це стосується двигунів із турбіною, оскільки така система циркулює повітря в камеру згоряння під тиском.

Зверніть увагу, більшість транспортних засобів оснащені турбіною. Якщо двигун вимикати відразу і не перевіряти рівень масла, це може призвести до поломки, внаслідок чого доведеться витрачати багато грошей на запчастини та ремонт.

Також доведеться витрачатися на покупку нової крильчатки - основну робочу деталь насосної станції. Робоче колесо служить для того, щоб перетворювати обертальну енергію двигуна на енергію переміщення рідини.

Коли потрібно вимикати двигун

Потрібно дати двигуну попрацювати на холостому ходу протягом кількох хвилин, не роблячи жодних рухів. За цей час ви можете забрати речі з авто або трохи прибрати у салоні.

Потрібно дати двигуну попрацювати хоча б одну-дві хвилини, за які двигун встигне трохи охолонути.

Для зупинки двигуна слід увімкнути нейтральну передачу, дати двигуну попрацювати протягом 1-2 хв і вимкнути запалення.