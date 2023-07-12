Выход всегда есть. Как открыть дверь авто, если забыли ключи в салоне

Иногда происходит такая досадная ситуация, что водитель в спешке по делам забывает ключи в своем авто. Однако паниковать не стоит, есть действенные способы как открыть машину и без ключа.

О способах открыть авто без ключа - читайте в материале Styler.

Шнурки от кроссовок

Эта часть обуви, скорее всего, будет под рукой. Метод подойдет только для тех автомобилей, у которых замок выступает вверх со стороны салона.

Сначала возьмите шнурок и где-нибудь посередине свяжите петлю, которую потом можно будет затянуть. Теперь подойдите к двери и задвиньте шнурок через верхний угол за дверь.

Чтобы он оказался внутри машины, шнурок протягивайте постепенно, совершая движения вперед-назад. Когда он будет внутри автомобиля, накиньте петлю на кнопку блокировки, затяните и поднимите ее вверх.

Полоска из пластика

Отлично, если под рукой есть подобная вещь. Возьмите кусок мягкого пластика, отодвиньте верхнюю часть двери и продвиньте пластиковую ленту в машину. Далее попытайтесь задеть кнопку блокировки двери и потянуть ее вверх.

Теннисный мяч

Замки некоторых моделей автомобилей можно открыть с помощью теннисного мяча. Для этого нужно вырезать в мяче отверстие диаметром около 1 см, затем приложить его в замочную скважину и резко нажать.

Сжатый воздух создаст внутри замка высокое давление, в результате чего кнопка блокировки двери резко поднимется вверх.

Ключ от другого автомобиля

Этот способ маловероятен, однако попробовать следует. Возможно и вам посчастливиться открыть дверь с помощью ключа от другого автомобиля. На самом деле случаи, когда автомобиль удалось открыть ключом от машины другой модели - не редкость.