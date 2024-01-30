Вигул собак в Україні: з якого віку можна гуляти та який штраф за ігнорування правил

Чого потрібно дотримуватись

В Україні діють спеціальні правила утримання, а також вигулу песиків.

Патрульна Анастасія Туревич нагадала про основні з них. Мова йде про:

вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку

особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди

для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода собаки включена до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном)

обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (ідентифікаційний жетон)

під час вигулу домашніх тварин не можна залишати без нагляду

заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння

Патрульна Анастасія Туревич та її собака Сем (фото: t.me/volynpatrol)

Важливі заборони

Забороняється вигулювати потенційно небезпечних порід таким громадянам:

що не мають свідоцтва про проходження спеціального навчання

що є неповнолітніми

Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов’язаний обов’язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини.

Забороняється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків та здійснювати їх вигул на території цих закладів.

Дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку.

Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за 30 відсотків маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються.

Відповідальність власників собак

За порушення правил громадяни несуть відповідальність.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 154 КУпАП, вигулювання собак без повідків та намордників чи в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від 170 грн до 340 грн.

Якщо заподіяно шкоду здоров'ю людей, то передбачено відповідальність у вигляді

накладення штрафу на громадян від 1 700 грн до 3400 грн.