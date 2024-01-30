Вигул собак в Україні: з якого віку можна гуляти та який штраф за ігнорування правил

Вигулювати домашніх тварин в Україні людина може з певного віку. Важливо пам'ятати, що домашні улюбленці - не іграшка чи розвага, а велика відповідальність. Тому існують певні правила, яких потрібно дотримуватись.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, за що повинен відповідати власник тварини під час вигулу.
При написанні використовувались такі джерела: Telegram-канал Патрульної поліції України та сайт Київської міської ради.
В Україні діють спеціальні правила утримання, а також вигулу песиків.
Патрульна Анастасія Туревич нагадала про основні з них. Мова йде про:
Патрульна Анастасія Туревич та її собака Сем (фото: t.me/volynpatrol)
Забороняється вигулювати потенційно небезпечних порід таким громадянам:
Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов’язаний обов’язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини.
Забороняється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків та здійснювати їх вигул на території цих закладів.
Дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку.
Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за 30 відсотків маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.
Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються.
За порушення правил громадяни несуть відповідальність.
Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 154 КУпАП, вигулювання собак без повідків та намордників чи в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від 170 грн до 340 грн.
Якщо заподіяно шкоду здоров'ю людей, то передбачено відповідальність у вигляді
накладення штрафу на громадян від 1 700 грн до 3400 грн.
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