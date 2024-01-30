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Выгул собак в Украине: с какого возраста можно гулять и какой штраф за игнорирование правил

Какие правила нужно соблюдать во время выгула собак (t.me/volynpatrol)
Автор: Татьяна Самарук

Выгуливать домашних животных в Украине человек может с определенного возраста. Важно помнить, что домашние любимцы - не игрушка или развлечение, а большая ответственность. Поэтому существуют определенные правила, которые нужно соблюдать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, за что должен отвечать владелец животного во время выгула.

При написании использовались следующие источники: Telegram-канал Патрульной полиции Украины и сайт Киевского городского совета.

Чего нужно придерживаться

В Украине действуют специальные правила содержания, а также выгула собак.

Патрульная Анастасия Туревич напомнила об основных из них. Речь идет о:

  • выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста
  • лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда
  • для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода собаки включена в перечень опасных, утвержденного Кабмином)
  • обязательно наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками (идентификационный жетон)
  • во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра
  • запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Патрульная Анастасия Туревич и ее собака Сэм (фото: t.me/volynpatrol)

Важные запреты

Запрещается выгуливать потенциально опасных пород следующим гражданам:

  • не имеющие свидетельства о прохождении специального обучения
  • что несовершеннолетние

Владелец собак, породы которых признаны потенциально опасными, обязан обязательно пройти процедуру регистрации и электронной идентификации животного.

Запрещается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных), объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территорию детских и спортивных площадок и производить их выгул на территории этих заведений.

Разрешается выгуливать собак на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома.

Площадь зоны для выгула животных не должна быть менее 30 процентов маршрутов, расположенных на территориях парков и скверов.

Также в качестве зон для выгула животных считаются зоны отчуждения вдоль дорог и под линиями электропередач, пустыри, леса, лесопосадки, малопосещаемые территории.

Ответственность владельцев собак

За нарушение правил граждане несут ответственность.

В частности, согласно ч. 1 ст. 154 КУоАП, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 170 грн до 340 грн.

Если причинен вред здоровью людей, то предусмотрена ответственность в виде
наложение штрафа на граждан от 1700 грн до 3400 грн.

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