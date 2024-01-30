Выгул собак в Украине: с какого возраста можно гулять и какой штраф за игнорирование правил

Выгуливать домашних животных в Украине человек может с определенного возраста. Важно помнить, что домашние любимцы - не игрушка или развлечение, а большая ответственность. Поэтому существуют определенные правила, которые нужно соблюдать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, за что должен отвечать владелец животного во время выгула.
При написании использовались следующие источники: Telegram-канал Патрульной полиции Украины и сайт Киевского городского совета.
В Украине действуют специальные правила содержания, а также выгула собак.
Патрульная Анастасия Туревич напомнила об основных из них. Речь идет о:
Патрульная Анастасия Туревич и ее собака Сэм (фото: t.me/volynpatrol)
Запрещается выгуливать потенциально опасных пород следующим гражданам:
Владелец собак, породы которых признаны потенциально опасными, обязан обязательно пройти процедуру регистрации и электронной идентификации животного.
Запрещается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных), объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территорию детских и спортивных площадок и производить их выгул на территории этих заведений.
Разрешается выгуливать собак на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома.
Площадь зоны для выгула животных не должна быть менее 30 процентов маршрутов, расположенных на территориях парков и скверов.
Также в качестве зон для выгула животных считаются зоны отчуждения вдоль дорог и под линиями электропередач, пустыри, леса, лесопосадки, малопосещаемые территории.
За нарушение правил граждане несут ответственность.
В частности, согласно ч. 1 ст. 154 КУоАП, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 170 грн до 340 грн.
Если причинен вред здоровью людей, то предусмотрена ответственность в виде
наложение штрафа на граждан от 1700 грн до 3400 грн.
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