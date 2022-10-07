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Відвали від України: Стівен Кінг жорстко звернувся до росіян

Фото: Стівен Кінг жорстко звернувся до росіян (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий американський письменник Стівен Кінг знову присвятив пост Україні та став на захист українського народу. Король жахів звернувся до росіян і жорстко вказав їм напрями, яким слід йти. У тому числі зі своїми погрозами ядерною зброєю.

Про це Стівен Кінг написав на своїй сторінці у Twitter.

Американський письменник, який має звання короля жахів, підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Він неодноразово висловлювався з приводу країни-агресора і досить у жорсткій формі.

Тепер Кінг нагадав Росії, що Україна не належить РФ і про це говорить уже весь світ.

"Світ до Росії: Відвали від України. Це не твоя земля", - написав він.

На його посаду відреагували на Міноборони України та подякували за підтримку.

"Ваше "Про письменство" навчило світ писати. Сьогодні ви навчаєте світ розмовляти з Росією єдиним доступним для неї способом. Ми вітаємо це, сер!" - сказано у коментарі.

Раніше Стівен Кінг також писав про Україну та надавав свою підтримку. Наприклад, у вересні він висловив підтримку військовим у Харківській області: "Українці сьогодні надирають за*ницю. Слава України!"

До речі, раніше ми повідомляли, що Стівен Кінг дав визначення російським атакам по об'єктах в Україні.

А ще розповідали про те, що Стівен Кінг категорично відмовився від будь-якої співпраці із російськими виданнями.

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