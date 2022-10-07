Відвали від України: Стівен Кінг жорстко звернувся до росіян

Американський письменник, який має звання короля жахів, підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Він неодноразово висловлювався з приводу країни-агресора і досить у жорсткій формі.

Тепер Кінг нагадав Росії, що Україна не належить РФ і про це говорить уже весь світ.

"Світ до Росії: Відвали від України. Це не твоя земля", - написав він.

На його посаду відреагували на Міноборони України та подякували за підтримку.

"Ваше "Про письменство" навчило світ писати. Сьогодні ви навчаєте світ розмовляти з Росією єдиним доступним для неї способом. Ми вітаємо це, сер!" - сказано у коментарі.

Раніше Стівен Кінг також писав про Україну та надавав свою підтримку. Наприклад, у вересні він висловив підтримку військовим у Харківській області: "Українці сьогодні надирають за*ницю. Слава України!"