Відвали від України: Стівен Кінг жорстко звернувся до росіян

Знаменитий американський письменник Стівен Кінг знову присвятив пост Україні та став на захист українського народу. Король жахів звернувся до росіян і жорстко вказав їм напрями, яким слід йти. У тому числі зі своїми погрозами ядерною зброєю.
Про це Стівен Кінг написав на своїй сторінці у Twitter.
Американський письменник, який має звання короля жахів, підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Він неодноразово висловлювався з приводу країни-агресора і досить у жорсткій формі.
Тепер Кінг нагадав Росії, що Україна не належить РФ і про це говорить уже весь світ.
"Світ до Росії: Відвали від України. Це не твоя земля", - написав він.
"Ваше "Про письменство" навчило світ писати. Сьогодні ви навчаєте світ розмовляти з Росією єдиним доступним для неї способом. Ми вітаємо це, сер!" - сказано у коментарі.
До речі, раніше ми повідомляли, що Стівен Кінг дав визначення російським атакам по об'єктах в Україні.
А ще розповідали про те, що Стівен Кінг категорично відмовився від будь-якої співпраці із російськими виданнями.