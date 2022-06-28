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Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 19:13
Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине Коллаж РБК-Украина: Стивен Кинг отреагировал на российские удары по гражданским объектам в Украине
Автор: Владимир Костырин

Американский писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину и резко критикует российскую военную агрессию, высказался о методах ведения войны, что практикует Кремль. "Король ужасов" характеризует атаки РФ по украинским гражданским объектам как террористические акты.

Об этом всемирно известный писатель заявил в своем Twitter.

"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" - говорится в публикации.

Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине

Стивен Кинг высказался о российских атаках по Украине (фото: скрин twitter.com/StephenKing)

Так Кинг отреагировал на серию массированных ракетных ударов России по Украине в последние дни, в результате которой под атаки в разных областях попали жилые дома, садики, объекты инфраструктуры, а также торговый центр в Кременчуге 27 мая. В ТЦ в тот момент было много покупателей, и по последним данным, количество жертв возросло до 20, а пострадали - 59 человек.

Мировые лидеры резко отреагировали на кровавые российские ракетные атаки по городам Украины на выходных и в понедельник, и топ-политики снова подняли вопрос о признании РФ террористическим государством.

Пост Стивена Кинга в сети вызвал массу комментариев со словами благодарности за поддержку Украины, а также люди добавляют теги о признании РФ страной-террористом #russiaisaterrorisstate, сравнивают с атакой по башням-близнецам ВТЦ в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и добавляют скрин с радостной и одобрительной реакцией россиян на удары по ТЦ в Кременчуге.

Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в УкраинеСтивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в УкраинеСтивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в УкраинеСтивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине

Фото: скрин комментариев twitter.com/StephenKing

Напомним, Стивен Кинг, как и многие другие мировые знаменитости, открыто и публично поддержал Украину в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Также легенда современности в литературном жанре "ужасы" заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими изданиями.

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