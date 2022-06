Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине

"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" - говорится в публикации.

Стивен Кинг высказался о российских атаках по Украине (фото: скрин twitter.com/StephenKing)

Так Кинг отреагировал на серию массированных ракетных ударов России по Украине в последние дни, в результате которой под атаки в разных областях попали жилые дома, садики, объекты инфраструктуры, а также торговый центр в Кременчуге 27 мая. В ТЦ в тот момент было много покупателей, и по последним данным, количество жертв возросло до 20, а пострадали - 59 человек.

This shopping mall in Kremenchuk was hit by russian X-22 missiles. As of 20:00, 10 civilians have been found dead, and 40 injured. NATO-style anti-missile systems would prevent new tragedies. Delayed action and deep concern will only encourage the russian monsters. pic.twitter.com/AvLOcbGveN

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU