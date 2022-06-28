Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине

Американский писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину и резко критикует российскую военную агрессию, высказался о методах ведения войны, что практикует Кремль. "Король ужасов" характеризует атаки РФ по украинским гражданским объектам как террористические акты.

"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" - говорится в публикации.

Стивен Кинг высказался о российских атаках по Украине (фото: скрин twitter.com/StephenKing)

Так Кинг отреагировал на серию массированных ракетных ударов России по Украине в последние дни, в результате которой под атаки в разных областях попали жилые дома, садики, объекты инфраструктуры, а также торговый центр в Кременчуге 27 мая. В ТЦ в тот момент было много покупателей, и по последним данным, количество жертв возросло до 20, а пострадали - 59 человек.

This shopping mall in Kremenchuk was hit by russian X-22 missiles.

As of 20:00, 10 civilians have been found dead, and 40 injured.

NATO-style anti-missile systems would prevent new tragedies. Delayed action and deep concern will only encourage the russian monsters. pic.twitter.com/AvLOcbGveN — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Мировые лидеры резко отреагировали на кровавые российские ракетные атаки по городам Украины на выходных и в понедельник, и топ-политики снова подняли вопрос о признании РФ террористическим государством.

Пост Стивена Кинга в сети вызвал массу комментариев со словами благодарности за поддержку Украины, а также люди добавляют теги о признании РФ страной-террористом #russiaisaterrorisstate, сравнивают с атакой по башням-близнецам ВТЦ в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и добавляют скрин с радостной и одобрительной реакцией россиян на удары по ТЦ в Кременчуге.

Фото: скрин комментариев twitter.com/StephenKing