Стивен Кинг дал определение российским атакам по гражданским объектам в Украине
Американский писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину и резко критикует российскую военную агрессию, высказался о методах ведения войны, что практикует Кремль. "Король ужасов" характеризует атаки РФ по украинским гражданским объектам как террористические акты.
Об этом всемирно известный писатель заявил в своем Twitter.
"Российские удары по украинским гражданским объектам в основном являются терактами. Слава Украине!" - говорится в публикации.
Стивен Кинг высказался о российских атаках по Украине (фото: скрин twitter.com/StephenKing)
Так Кинг отреагировал на серию массированных ракетных ударов России по Украине в последние дни, в результате которой под атаки в разных областях попали жилые дома, садики, объекты инфраструктуры, а также торговый центр в Кременчуге 27 мая. В ТЦ в тот момент было много покупателей, и по последним данным, количество жертв возросло до 20, а пострадали - 59 человек.
This shopping mall in Kremenchuk was hit by russian X-22 missiles.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022
As of 20:00, 10 civilians have been found dead, and 40 injured.
NATO-style anti-missile systems would prevent new tragedies. Delayed action and deep concern will only encourage the russian monsters. pic.twitter.com/AvLOcbGveN
Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022
Мировые лидеры резко отреагировали на кровавые российские ракетные атаки по городам Украины на выходных и в понедельник, и топ-политики снова подняли вопрос о признании РФ террористическим государством.
Пост Стивена Кинга в сети вызвал массу комментариев со словами благодарности за поддержку Украины, а также люди добавляют теги о признании РФ страной-террористом #russiaisaterrorisstate, сравнивают с атакой по башням-близнецам ВТЦ в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и добавляют скрин с радостной и одобрительной реакцией россиян на удары по ТЦ в Кременчуге.
Фото: скрин комментариев twitter.com/StephenKing
Напомним, Стивен Кинг, как и многие другие мировые знаменитости, открыто и публично поддержал Украину в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Также легенда современности в литературном жанре "ужасы" заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими изданиями.