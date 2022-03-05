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Стивен Кинг заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими изданиями

Новина українською →
-, Суббота 05 марта 2022 20:31
Стивен Кинг заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими изданиями Фото: Писатель Стивен Кинг поддерживает Украину (twitter.com/StephenKing)
Автор: Евгения Тугушева

Писатель поддержал Украину, надев футболку с надписью "I Stand wıth Ukraine".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение писателя в Твиттер

Известный американский писатель Стивен Кинг сообщил, что не будет заключать контракты с российскими изданиями на издательство его книг, после вторжения России в Украину. Об этом он написал в Твиттере.

Кинг поделился твиттом писателя Линвуда Баркли, заявившего об отказе от новых контрактов с Россией.

"Я признаю, что это не большая жертва, и она будет иметь не больший эффект, но я не продлеваю свои российские книжные контракты", - написал Баркли.

Стивен Кинг добавил: "Я тоже".

Кроме этого, Кинг призвал бойкотировать напиток Coca-Cola из-за того, что американская компания не прекратила работу в России.

Ранее писатель уже поддержал Украину, надев футболку с надписью "I Stand wıth Ukraine".

Напомним, много знаменитостей высказали свою позицию против российской агрессии и поддержали Украину. Среди них сегодня – Мик Джаггер, Пол Маккартни, Леди Гага и многие другие.

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