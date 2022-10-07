Отвали от Украины: Стивен Кинг жестко обратился к россиянам

Американский писатель, который имеет звание короля ужасов, поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Он неоднократно высказывался по поводу страну-агрессора и довольно в жесткой форме.

Теперь же Кинг напомнил России, что Украина не принадлежит РФ и об этом говорит уже весь мир.

"Мир к России: Отвали от Украины. Это не твоя земля", - написал он.

На его пост отреагировали в Минобороны Украины и поблагодарили за поддержку.

"Ваше "О писательстве" научило мир писать. Сегодня вы учите мир разговаривать с Россией единственным доступным для нее способом. Мы приветствуем это, сэр!" - сказано в комментарии.

Ранее Стивен Кинг также писал об Украине и оказывал свою поддержку. К примеру, в сентябре он высказал поддержку военным в Харьковской области: "Украинцы сегодня надирают за*ницу. Слава Украины!"