Відроджена українська страва з картоплі: як готувати штурханці за рецептом Клопотенко

Штурханці - автентична українська страва з картоплі та кисломолочного сиру. Назва походить від способу її приготування, адже начинку неначе "штурхають" у тісто. Для штурханців тісто готується з картоплі, а начинку роблять на основі кисломолочного сиру. До столу страву подають з вершковим маслом і шкварками.

Як готувати штурханці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал Євгена Клопотенка.

Що вам знадобиться:

250 г картоплі

50 мл молока 2,5%

1 яйце

дрібка солі

5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки)

50 г вершкового масла 82,5%

для начинки:

100 г кисломолочного сиру 9% (5 ст. л.)

кріп

1 зубчик часнику

сіль до смаку

Як готувати штурханці

Відваріть картоплю в кожушках. Залиште повністю вистигати, потім почистьте від шкірки й перекрутіть через м’ясорубку.

До картоплі влийте 50 мл молока, вбийте одне яйце, додайте 50 г вершкового масла і 5 столових ложок крохмалю. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук і добре злипається.

Приготуйте начинку до штурханців. Висипте в миску 100 г кисломолочного сиру 9%, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавіть один зубчик часнику. Додайте дрібку солі. Усе добре перемішайте.

З тіста зробіть однакові кульки та присипте крохмалем (використайте 3 ст. л., що залишилися). З кожної кульки розпластайте в долоні кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть. У вас має вийти довгаста форма. Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.

Варіть штурханці у підсоленій воді 2-3 хвилини після спливання. В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте в холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подавайте готову страву з вершковим маслом або шкварками.