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Як приготувати малімони з Полісся: як деруни, тільки ще смачніші

П'ятниця 26 січня 2024 07:45
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Як приготувати малімони з Полісся: як деруни, тільки ще смачніші Як готувати малімони з Полісся (youtube.com/Костянтин Грубич)
Автор: Анна Шиканова

В Україні рецептів дерунів, як і рецептів борщів, дуже багато. І в кожному регіоні є не тільки свої автентичні рецепти цієї страви, а ще й інші назви. Наприклад, у Рівненській області страву з тертої картоплі називають малімони.

Як готувати поліські малімони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться

  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • Борошно - 3 ст. ложки
  • Картопляне пюре - 300 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Олія

Як готувати малімони

Від звичайного рецепту дерунів малімони відрізняються тим, що до сирої картоплі додають пюре з вареної картоплі. Це робить страву дуже ніжною та пухкою.

Сиру картоплю потрібно почистити та потерти на дрібну тертку. Цибулю почистити й також потерти на тертку.

У готову суміш додати картопляне пюре, сіль, сметану та борошно. Потім все дуже добре вимішати до однорідної консистенції.

Розігріти сковороду, змастити її рослинною олією. Викладати ложкою малімони та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

Подають малімони на стіл зі сметаною, а також зі смаженою цибулею або шкварками.

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