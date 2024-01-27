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Старовина українська страва: як готувати смачну соломаху

Субота 27 січня 2024 07:45
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Старовина українська страва: як готувати смачну соломаху Як приготувати старовинну українську кашу соломаха (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У славетних козацьких походах найпоширенішою їжею була ситна та корисна каша соломаха. Її ще називають саламаха або саламата. Рецептів цієї каші існує декілька, але є класичний - з гречаного борошна.

Як приготувати кашу-соломаху за старовинним українським рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Борошно гречане - 300 г
  • Сало - 200 г
  • Цибуля ріпчаста жовта - 1 шт.
  • Олія соняшникова - 100 г
  • Сіль - до вашого смаку

Як готувати соломаху

Покладіть гречане борошно у миску та, постійно розмішуючи, влийте у миску тонкою цівкою холодну воду. Вливайте стільки води, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.

Доведіть до кипіння воду, приблизно 4 склянки. Підсоліть та, постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп. Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.

Готуйте до загусання каші та помішуйте її час від часу.

Поки каша вариться, подрібніть сало та цибулю. Розігрійте олію на пательні та підсмажте шматочки сала з цибулею, посоліть, додайте перцю чи трошки улюблених спецій та підсмажте до золотистого кольору цибулі.

Коли каша загусне, вимкніть вогонь та додайте до каші підсмажене сало з цибулею. Добре все перемішайте. Подавайте соломаху з подрібненою зеленою цибулею.

До речі, під час приготування можна не додавати у кашу олію, а додати тільки підсмажену цибулю з салом.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати за старовинним рецептом бабу-шарпанину.

А ще розповідали рецепт малімонів з Полісся.

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