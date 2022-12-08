Відомий журналіст звернувся до українців, щоб врятувати маму (відео)

Відомий журналіст і телеведучий Олексій Душка просить про допомогу українців, щоб врятувати маму, яка лікується від раку
Про це Олексій розповів у Facebook.
За словами журналіста, у його мами, Наталії, виявили менінгіому – пухлину головного мозку. На щастя, її вдалося видалити. Однак тепер є ускладнення. Жінка потребує тривалої і вартісної реабілітації, яка непідйомна для родини.
Олексій просить допомогти його рідній людині відновитися. Або фінансово, або лайком, коментарем, репостом.
Журналіст каже, що ніхто не очікував такого, а всі додаткові кошти пішли на донати армії.
Допомогти можна на карту ПриватБанку: 4731219648873606
Раніше ми писали, що Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу.
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