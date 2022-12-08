UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий журналіст звернувся до українців, щоб врятувати маму (відео)

Фото: Олексій Душка (facebook.com/Oleksiy Dushka)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий журналіст і телеведучий Олексій Душка просить про допомогу українців, щоб врятувати маму, яка лікується від раку

Про це Олексій розповів у Facebook.

За словами журналіста, у його мами, Наталії, виявили менінгіому – пухлину головного мозку. На щастя, її вдалося видалити. Однак тепер є ускладнення. Жінка потребує тривалої і вартісної реабілітації, яка непідйомна для родини.

Олексій просить допомогти його рідній людині відновитися. Або фінансово, або лайком, коментарем, репостом.

Журналіст каже, що ніхто не очікував такого, а всі додаткові кошти пішли на донати армії.

Допомогти можна на карту ПриватБанку: 4731219648873606

Раніше ми писали, що Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу.

Також читайте, що українці можуть отримувати по 900 гривень щомісяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
нужна помошьпомощь