Українці зможуть отримувати по 900 гривень щомісяця: кому дадуть гроші

Українці, які дали притулок у своїх будинках внутрішнім переселенцям, зможуть отримувати від держави по 900 гривень щомісяця.

Про програму під назвою "Прихисток" та її виплати повідомили на сайті Міністерства з реінтеграції окупованих територій.

Як працює програма "Прихисток"

З 1 жовтня держава подвоїла компенсацію власникам житла, які розмістили у себе в будинках біженців.

Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно дав притулок внутрішньо переміщеним особам з ТОТ або зонам проведення військових (бойових) дій.

Власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну особу на місяць.

Це стало можливим завдяки оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені Уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України.

Як отримати компенсацію власнику житла?

Зареєструйте своє житло на сайті Прихисток.

Не пізніше наступного дня подайте заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по-батькові кожного з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи.

У день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подайте заяву з інформацією про зміну переліку осіб, що проживають.

Зверніться до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням житлового приміщення для отримання грошової допомоги.

Виплата провадиться у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості з комуналки власника житла.

Нагадаємо, що на гроші можуть розраховувати громадяни України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень та безоплатно розміщують у цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.