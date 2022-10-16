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Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 20:11
Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу Фото: Дмитро Дікусар звернувся до українців (instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Володимир Костирін

Український хореограф та зірка "Танців зі зірками" Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ на фронті захищає батьківщину від російських окупантів, перервав тривалу мовчанку в мережі та звернувся до співвітчизників із закликом допомогу із забезпеченням для бійців на передовій.

Про це воїн та артист 16 жовтня розповів у своєму Instagram.

Дікусар зазначив у публікації, що зараз в українців під час повномасштабної війни відбувається переоцінка цінностей, і необхідно всім спільно рухатися вперед - до перемоги, оскільки "саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового".

Так, Дмитро просить українців допомогти зібрати для його підрозділу рації, в яких є негайна необхідність.

Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу

Дмитро Дікусар, хореограф і боєць ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат.

Якшо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна", - пише Дікусар.

Також знаменитість вказав номер своєї банківської картки для бажаючих надати матеріальну підтримку для закупівлі рацій для воїнів на фронт: 5168745320883702.

Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогуДмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу

Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ воює з російськими окупантами (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Зазначимо, що Дікусар перед цим востаннє "виходив на зв'язок" зі своїми передплатниками в мережі ще в середині липня, тобто три місяці тому. На нинішню публікацію та звернення артиста та воїна українці активно відгукнулися – у коментарях звучать слова вдячності, найкращі побажання та запевнення у незмінній підтримці наших захисників.

  • Дякуємо вам! Ми точно не втомилися допомагати нашим захисникам, бо разом переможемо!
  • Я пишаюся тобою більш ніж коли-небудь. Ти герой.
  • Бережи Боже Вас Дмитре і ваших побратимів! Повертайтесь живими, цілими додому! Так приємно Вас бачити! Слава Україні!
  • Ми не втомилися, бо знаємо, що Вам набагато важче. Молимося за ваші життя, за перемогу України! Бережіть себе, ще станцюємо після перемоги
  • Дімочка, рада Вас бачити! Дякуємо Вам! Божого Вам благословіння! Звичайно, допоможемо! Чекаємо з Перемогою! Слава Україні!
  • Бережіть себе, Дмитро! Ви наш талановитий танцівник! А ще - справжній чоловік!

Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу Дмитро Дікусар, хореограф, учасник "Танці зі зірками", воїн ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

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