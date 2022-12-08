Известный журналист обратился к украинцам, чтобы спасти маму (видео)

По словам журналиста, у его мамы, Натальи, обнаружили менингиому – опухоль головного мозга. К счастью, ее удалось удалить. Однако теперь есть усложнение. Женщина нуждается в длительной и стоимостной реабилитации, которая неподъемна для семьи.

Алексей просит помочь его родному человеку восстановиться. Либо финансово, либо лайком, комментарием, репостом.

Журналист говорит, что никто не ожидал такого, а все дополнительные средства пошли на донаты армии.

Помочь можно на карту ПриватБанка: 4731219648873606