Известный журналист обратился к украинцам, чтобы спасти маму (видео)

Известный журналист и телеведущий Алексей Душка просит о помощи украинцев, чтобы спасти маму, которая лечится от рака
Об этом Алексей рассказал в Facebook.
По словам журналиста, у его мамы, Натальи, обнаружили менингиому – опухоль головного мозга. К счастью, ее удалось удалить. Однако теперь есть усложнение. Женщина нуждается в длительной и стоимостной реабилитации, которая неподъемна для семьи.
Алексей просит помочь его родному человеку восстановиться. Либо финансово, либо лайком, комментарием, репостом.
Журналист говорит, что никто не ожидал такого, а все дополнительные средства пошли на донаты армии.
Помочь можно на карту ПриватБанка: 4731219648873606
Ранее мы писали, что воюющий на фронте Дмитрий Дикусар прервал длительное молчание и попросил украинцев о помощи.
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