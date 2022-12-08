Відомий журналіст звернувся до українців, щоб врятувати маму (відео)

Відомий журналіст і телеведучий Олексій Душка просить про допомогу українців, щоб врятувати маму, яка лікується від раку

Про це Олексій розповів у Facebook.

За словами журналіста, у його мами, Наталії, виявили менінгіому – пухлину головного мозку. На щастя, її вдалося видалити. Однак тепер є ускладнення. Жінка потребує тривалої і вартісної реабілітації, яка непідйомна для родини.

Олексій просить допомогти його рідній людині відновитися. Або фінансово, або лайком, коментарем, репостом.

Журналіст каже, що ніхто не очікував такого, а всі додаткові кошти пішли на донати армії.

Допомогти можна на карту ПриватБанку: 4731219648873606