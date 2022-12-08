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Известный журналист обратился к украинцам, чтобы спасти маму (видео)

Новина українською →
Четверг 08 декабря 2022 07:30
Известный журналист обратился к украинцам, чтобы спасти маму (видео) Фото: Алексей Душка (facebook.com/Oleksiy Dushka)
Автор: Светлана Мащенко

Известный журналист и телеведущий Алексей Душка просит о помощи украинцев, чтобы спасти маму, которая лечится от рака

Об этом Алексей рассказал в Facebook.

По словам журналиста, у его мамы, Натальи, обнаружили менингиому – опухоль головного мозга. К счастью, ее удалось удалить. Однако теперь есть усложнение. Женщина нуждается в длительной и стоимостной реабилитации, которая неподъемна для семьи.

Алексей просит помочь его родному человеку восстановиться. Либо финансово, либо лайком, комментарием, репостом.

Журналист говорит, что никто не ожидал такого, а все дополнительные средства пошли на донаты армии.

Помочь можно на карту ПриватБанка: 4731219648873606

Ранее мы писали, что воюющий на фронте Дмитрий Дикусар прервал длительное молчание и попросил украинцев о помощи.

Также читайте, что украинцы могут получать по 900 гривен в месяц.

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