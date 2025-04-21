Відомий український ведучий втретє став батьком: перші фото та ім'я новонародженої доньки
Телеведучий Андрій Чорновол став батьком утретє. Його дружина - ведуча та стилістка Олена народила доньку.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його публікацію в Instagram.
Радісна подія в родині шоумена сталася просто на Великдень - 20 квітня.
Андрій Чорновол став батьком втретє (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
"Амелі. Наша донечка. Найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень. І як після цього не повірити в чудеса!" - зворушливо написав Чорновол.
Андрій Чорновол показав новонароджену доньку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
Також він подякував своїй дружині.
Дружина Чорновола (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
"Безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я хотів цього. Люблю", - зазначив ведучий.
Також він розповів, що малятко народилося зі зростом 55 см.
Молоді батьки з новонародженою донькою (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
"Ще не розуміємо, на кого Амелі схожа, але зростом точно в тата. 55 см - перегнала обох своїх братів при народженні", - розповів він.
Молоді батьки також показали перші фото з новонародженою.
Андрій Чорновол показав новонароджену доньку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
Що відомо про Андрія Чорновола
Чорновол - ведучий з яскравим почуттям гумору, якого глядачі знають завдяки проєкту "Червона Рута" на телеканалі М1. Також він 15 років працює на радіо та веде різні заходи.
У дитинстві Андрій мріяв стати клоуном, репером і актором - і саме телебачення стало місцем, де всі ці мрії вдалося об'єднати.
За словами телеведучого, він любить подорожі, швидкі автомобілі, віскі, лазанью і святкувати свої перемоги. У плейлисті виключно українська музика, яку він уважно відбирає для свого хіт-параду.
Разом із дружиною виховує трьох дітей: старшому синові Адріану - 13 років, а середній народився в жовтні 2022 року.
Андрій Чорновол із дружиною (фото: instagram.com/chornovol.andrii)
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