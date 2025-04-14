Позитив і Юлія Сахневич обрали хрещеного батька для донечки: ним став ведучий-військовий

Співак Позитив (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, розсекретили, хто стане хрещеним батьком для їхньої 3-місячної донечки Марійки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням новий випуск програми "Світанок" на М1 .

Так, усе прояснилося після неформальної телефонної розмови, яка фактично зняла всі питання.

Коли співачка та ведуча Ліда Лі зателефонувала Юлії Сахневич, аби дізнатися, ким насправді є загадковий "Даня", згаданий дружиною Позитива в одному з інтерв’ю, танцівниця без вагань підтвердила: йшлося саме про Салема.

"Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже чесно спілкуємося зі своєю сім'єю", - зізналася Юлія.

Зазначимо, що знайомство танцівниці з Даніелем бере початок із шоу "Танці з зірками", де вони виступали разом у парі.

Відтоді між ними зав'язалася міцна дружба, побудована на взаємній довірі та підтримці.

До слова, Олексій і Юлія разом уже понад три роки. Їхні стосунки розпочалися після спільної участі в шоу "Танці з зірками", однак тривалий час закохані не афішували свій роман.

Лише минулого року пара поділилася новиною про весілля, а цьогоріч у них народилася дитина. Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)