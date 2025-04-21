Известный украинский ведущий в третий раз стал отцом: первые фото и имя новорожденной дочери

Телеведущий Андрей Чорновол стал отцом в третий раз. Его жена - ведущая и стилист Алена родила дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Радостное событие в семье шоумена произошло прямо на Пасху - 20 апреля.



Андрей Чорновол стал отцом в третий раз (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Амели. Наша доченька. Величайшая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса!" - трогательно написал Чорновол.



Андрей Чорновол показал новорожденную дочку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

Также он поблагодарил свою супругу.



Жена Чорновола (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Безгранично благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я хотел этого. Люблю", - отметил ведущий.

Также он рассказал, что малышка родилась с ростом 55 см.



Молодые родители с новорожденной дочкой (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папку. 55 см - перегнала обоих своих братьев при рождении", - рассказал он.

Молодые родители также показали первые фото с новорожденной.



Андрей Чорновол показал новорожденную дочку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

Что известно про Андрея Чорновола

Чорновол - ведущий с ярким чувством юмора, которого зрители знают благодаря проекту "Червона Рута" на телеканале М1. Также он 15 лет работает на радио и ведет разные мероприятия.

В детстве Андрей мечтал стать клоуном, рэпером и актером - и именно телевидение стало местом, где все эти мечты удалось объединить.

По словам телеведущего, он любит путешествия, быстрые автомобили, виски, лазанью и праздновать свои победы. В плейлисте исключительно украинская музыка, которую он внимательно отбирает для своего хит-парада.

Вместе с супругой воспитывает троих детей: старшему сыну Адриану - 13 лет, а средний родился в октябре 2022 года.



Андрей Чорновол с женой (фото: instagram.com/chornovol.andrii)