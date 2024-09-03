Відомий український актор ледь не потонув у річці Рось через підводну течію: що відомо

Відомий своєю роллю Боді в ситкомі "Голова" на Новому каналі актор Дмитро Гирявець, який нещодавно одружився , ледь не потонув у Білій Церкві на річці Рось.

Про екстремальний випадок, який трапився з ним у дитинстві, Дмитро розповів у коментарі РБК-Україна (проект Styler).

Дмитро Гирявець (фото: instagram.com/dima_giryavets)

У віці 14-16 років Дмитро разом з друзями вирішив переплисти річку. Хоча його плавальні навички були далеко не ідеальними, він приєднався до компанії, "бо ж пацан".

"Пливемо… І за десять метрів до берега ми з другом потрапили на підводну течію. Над водою її не видно, але під водою - капець. От ти наче пливеш, але залишаєшся на одному місці. Сили тільки втрачаються. Коли зрозумів, що далі не вигребу, то почав кричати", - згадує він.

"Як зараз пам'ятаю, дивиться на мене жіночка з того берега, до якого я допливаю, розвертається і йде", - додає він.

Дмитро Гирявець з друзями в юному віці (фото: Новий канал)

На той момент компанія хлопців розділилася - хтось був попереду, хтось позаду. Але один з товаришів, який був найближче до Діми, повернувся.

"Це Андрюха. Молодший за мене на два роки. Розповідав потім: "Я подумав, поки догребу до берега та покличу когось на допомогу, ти потонеш. Тому вирішив втомленим повернутися до тебе". Зараз згадую, і мурахи тілом", - ділиться Гирявець.

Дмитро Гирявець (фото: instagram.com/dima_giryavets)

Дмитру "було дуже страшно", він вже починав захлинатися, але з останніх сил схопився за шию друга.

"З останніх сил схопив Андрюху за шию, він почав мене тягнути. Тоді в мене ввімкнувся холодний розум, подумав, що потопельники часто топлять тих, хто їх рятує. Тому, бачачи, як друг вже не вигрібає, відпустив руку й пішов кабанчиком на дно", - каже актор.

В той момент у нього "в голові роїлись думки, що ще занадто молодий і замало зробив".

Але його друг все ж витягнув Діму за волосся, врятувавши йому життя.

"Сказав: "Все нормально, я перепочив. Тримайся!" І ми допливли до берега. Андрій мене врятував, я йому за це безмежно вдячний! Хвилин десять тоді ще валялися на пляжі та відпочивали, бо не могли піднятися", - пригадав Гирявець.

Дмитро Гирявець у підлітковому віці (фото: Новий канал)