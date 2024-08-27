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Популярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото пари

Вівторок 27 серпня 2024 16:51
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Популярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото пари Дмитро Гирявець і його дружина Ірина (Фото: instagram.com/novy_channel)
Автор: Любов Блажко

Актор Дмитро Гирявець, виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Голова", пішов під вінець зі своєю коханою Іриною. Пара узаконила стосунки, і у мережі уже показали романтичні кадри зі святкування.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Новий канал" розповідає про це детальніше.

Гирявець одружився

Так, за словами актора, він почав планувати весілля з обраницею одразу після пропозиції. Тому між заручинами та самим весіллям пройшло кілька місяців.

"Усією організацією займалася Ірчик. Вона у мене супермегакласна. Оскільки я постійно на зйомках, взяла на себе все - від найменших до найбільших деталей. Як справжня дівчинка, уявляла собі ідеальну картинку, і їй вдалося це реалізувати. Лише за місяць! Усі лаври їй", - поділився Дмитро.

Популярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париПопулярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париДмитро зіграв весілля з коханою (Фото: instagram.com/novy_channel)

На святкуванні серед гостей були присутні не лише близькі друзі та рідні, а також і колеги знаменитості.

"Дуже прикольно, що на розписі була присутня моя серіальна дівчина – акторка Марія Стопник. Відчувалася дуже велика підтримка. А ввечері, на святкуванні, були інші актори з "Голови": Женя Лісничий, Поліна Фролова, Іра Гришак. Це велика серіальна сім’я, яка зробила чималий внесок у позитивний настрій на весіллі. До речі, людей прийшло небагато, десь 15", - зазначив зірка.

Популярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париПопулярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париАктор розповів про гостей на святкуванні (Фото: instagram.com/novy_channel)

Окрім того, чоловік також зауважив, що у найближчому майбутньому вони з Іриною не планують медовий місяць через завантажений робочий графік, проте це не заважає їм задумуватися про поповнення у родині.

"Існує чітке розуміння фінансової відповідальності за малюка, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно. Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!" - зізнався Дмитро.

Нагадаємо, 25-річного актора можна побачити у таких українських проєктах, як "Будиночок на щастя", "Сидоренки-Сидоренки", "Жіночий лікар", "Папаньки-3" та інших. У серіалі "Голова", що вийшов на "Новому каналі", він зіграв одну з ключових ролей.

Популярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париПопулярний український актор одружився зі своєю обраницею: романтичні фото париОбраниця Дмитра не зі сфери шоу-бізнесу але також займається творчістю (Фото: instagram.com/dima_giryavets)

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