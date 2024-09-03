Известный украинский актер чуть не утонул в реке Рось из-за подводного течения: что известно

Известный по своей роли Боди в ситкоме "Голова" на Новом канале актер Дмитрий Гирявец, который недавно женился, едва не утонул в Белой Церкви на реке Рось.

Об экстремальном случае, случившемся с ним в детстве, Дмитрий рассказал в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Дмитрий Гирявец (фото: instagram.com/dima_giryavets)

В возрасте 14-16 лет Дмитрий вместе с друзьями решил переплыть реку. Хотя его плавательные навыки были далеко не идеальными, он присоединился к компании, "потому что пацан".

"Плывём... И за десять метров до берега мы с другом попали на подводное течение. Над водой его не видно, но под водой - капец. Вот ты будто плывешь, но остаешься на одном месте. Силы только теряются. Когда понял, что дальше не выгребу, то начал кричать", - вспоминает он.

"Как сейчас помню, смотрит на меня женщина с того берега, к которому я доплываю, разворачивается и уходит", - добавляет он.

Дмитрий Гирявец с друзьями в юном возрасте (фото: Новый канал)

На тот момент компания ребят разделилась - кто-то был впереди, кто-то сзади. Но один из товарищей, который был ближе к Диме, вернулся.

"Это Андрюха. Младше меня на два года. Рассказывал потом: "Я подумал, пока догребу до берега и позову кого-нибудь на помощь, ты утонешь. Поэтому решил уставшим вернуться к тебе". Сейчас вспоминаю, и мурашки по телу", - делится Гирявец.

Дмитрий Гирявец (фото: instagram.com/dima_giryavets)

Дмитрию "было очень страшно", он уже начинал захлебываться, но из последних сил схватился за шею друга.

"Из последних сил схватил Андрюху за шею, он начал меня тянуть. Тогда у меня включился холодный ум, подумал, что утопленники часто топят тех, кто их спасает. Поэтому, видя, как друг уже не выгребает, отпустил руку и пошел кабанчиком ко дну ", - говорит актер.

В тот момент у него "в голове роились мысли, что еще слишком молод и мало сделал".

Но его друг все же вытащил Диму за волосы, спас ему жизнь.

"Сказал: "Все нормально, я отдохнул. Держись!" И мы доплыли до берега. Андрей меня спас, я ему за это безгранично благодарен! Минут десять тогда еще валялись на пляже и отдыхали, потому что не могли подняться", - вспомнил Гирявец.

Дмитрий Гирявец в подростковом возрасте (фото: Новый канал)