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"Думки різні": зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації

Понеділок 19 серпня 2024 18:15
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"Думки різні": зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації Аліна Доротюк, Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова (фото: instagram.com/yaroslav_scha)
Автор: Катерина Собкова

Актор Ярослав Шахторін, який зіграв у багатьох українських серіалах та фільмах, серед яких "Люся Інтерн", "Виклик" та "Жіночий лікар. Нове життя", відверто розповів, чи готовий він взяти в руки зброю та стати на захист батьківщини, як це зробили деякі його колеги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

На запитання ведучої, чи стоїть Шахторін на військовому обліку, він відповів ствердно.

"Так, з цим новим законом, я думаю. Ну скільки там за статистикою 6 млн, приблизно 6 млн оновили з, я не знаю, 11 млн. Ну так собі, звичайно, що десь "засіялися" інші", - зазначив артист.

&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації

Актор у серіалі "Друзі" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Також він відповів на провокаційне запитання Доротюк щодо можливої мобілізації.

"Я тут, я не ховаюся, ось, тримайте. Я розумію, є противники цієї штуки, є люди, які за, думки різні. Але зрештою, так, я оновився. Дуже хотілося б, щоб ці страшні часи були позаду, але ми живемо у моменті та маємо робити все, щоб це закінчилося", - підсумував Шахторін.

Ярослав Шахторін - український актор кіно, каскадер. Народився в 1998 році в Нікополі. У 2015-му вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації

Шахторін в образі (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Він уже встиг знятися у 13 фільмах та серіалах. У 2023 році вийшло перезавантаження серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де артист зіграв медбрата Максима. У травні 2024 року стартували зйомки вже другого сезону, прем'єра якого відбудеться восени.

&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації

Актор у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Також у 2024 році вийшов серіал "Друзі", в якому знаменитість зіграв одну з головних ролей. Серіал розповідає про трьох найкращих друзів. Вони вирішують зробити сюрприз товаришу, який служить у ЗСУ, та відвідати його перед днем народження.

&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізаціїШахторін у серіалі "Друзі" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Артист щасливий у шлюбі зі своєю колегою, акторкою Таїсією Хвостовою. Вони розписалися у вересні 2022 року, а через рік зіграли весілля, на яке запросили рідних та близьких.

&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації&quot;Думки різні&quot;: зірка українських серіалів відповів, чи боїться мобілізації

З дружиною Таїсією Хвостовою (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Раніше ми розповіли, що зірка серіалу "Обіцянка Богу" вперше стала мамою.

Читайте також, що актор Максим Самчик висловився про готовність піти на фронт і згадав службу на початку війни.

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