Відомий тренер пояснив, чому оцет допомогає худнути

Як працює оцет при схудненні

Оцтова кислота, що міститься в оцті, уповільнює спорожнення шлунка. Це означає, що їжа довше залишається у шлунку, активуючи рецептори ситості. Як наслідок, ми довше відчуваємо себе ситими та рідше тягнемося за перекусами.

Крім того, під час метаболізму оцтової кислоти печінка виробляє ацетат, який може додатково сприяти відчуттю ситості.

Як використовувати оцет для схуднення?

Перед їжею: 10 -15 мл оцту змішати зі склянкою води та випити. Це допоможе знизити апетит і кількість спожитих калорій.

У стравах: Додавайте оцет до звичних страв - борщу, холодцю чи навіть салатів.

Який оцет обрати?

Обирайте будь-який: яблучний чи спиртовий. Оцтова кислота є в обох. Яблучний оцет містить більше корисних речовин, але їхня кількість настільки мала, що великої різниці немає.

Якщо у вас гастрит, виразка, діабет чи інші проблеми зі здоров’ям, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Не забувайте про здоровий глузд: якщо оцет вам не до смаку, шукайте інші способи підвищити ситість.

Поради для схуднення

Вживайте продукти з високим індексом ситості: багаті на воду, клітковину та білок.

Їжте повільно та насолоджуйтеся їжею.

Додавайте більше білків у сніданок.

Пам’ятайте: оцет - це не панацея, але цікавий інструмент для експериментів. І головне - не забувайте, що їжа має приносити задоволення!