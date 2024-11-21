Відомий тренер пояснив, чому оцет допомогає худнути

Оцет - не тільки для борщу чи холодцю. Виявляється, він може стати несподіваним союзником у боротьбі із зайвою вагою. Численні дослідження підтверджують, що оцет здатний впливати на апетит та ситість, а отже, допомагати споживати менше калорій.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Оцтова кислота, що міститься в оцті, уповільнює спорожнення шлунка. Це означає, що їжа довше залишається у шлунку, активуючи рецептори ситості. Як наслідок, ми довше відчуваємо себе ситими та рідше тягнемося за перекусами.
Крім того, під час метаболізму оцтової кислоти печінка виробляє ацетат, який може додатково сприяти відчуттю ситості.
Перед їжею: 10 -15 мл оцту змішати зі склянкою води та випити. Це допоможе знизити апетит і кількість спожитих калорій.
У стравах: Додавайте оцет до звичних страв - борщу, холодцю чи навіть салатів.
Обирайте будь-який: яблучний чи спиртовий. Оцтова кислота є в обох. Яблучний оцет містить більше корисних речовин, але їхня кількість настільки мала, що великої різниці немає.
Пам’ятайте: оцет - це не панацея, але цікавий інструмент для експериментів. І головне - не забувайте, що їжа має приносити задоволення!
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