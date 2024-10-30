10 справ у побуті та прибиранні, з якими чудово впорається оцет

Можливості оцту не обмежуються кулінарією. Він давно став надійним помічником у догляді за домом. Для яких видів прибирання підходить цей екологічно чистий, економний і універсальний засіб?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 корисних способів використання оцту в домі та поради, коли його краще не застосовувати.

Локальне очищення килимів і меблів

Якщо на килимі чи дивані з’явилася пляма, можна змішати одну частину води з однією частиною білого оцту та розпилити на проблемне місце. Залиште розчин на п'ять хвилин, після чого промокніть чистою тканиною. Цей метод ефективно видаляє пляму та усуває неприємний запах.

Чищення чайників

Для видалення накипу в електрочайнику його можна наповнити на дві третини сумішшю води та оцту, довести до кипіння, залишити охолонути і промити. Така процедура швидко видаляє вапняні відкладення і освіжає чайник.

Покращення якості прання

Для білизни варто додати приблизно склянку оцту в цикл прання. Це допоможе вибілити тканини, пом'якшити матеріали, видалити залишки мила та позбутися неприємних запахів, таких як запах спортивного одягу. Оцет також добре працює з важкими плямами та затхлими рушниками.

Чищення мікрохвильовки

Розчин із однієї склянки води та чверті склянки оцту в мікрохвильовці допоможе розм'якшити залишки їжі. Прогрійте розчин на кілька хвилин - пар полегшить очищення внутрішньої поверхні.

Чищення вікон

Суміш із однієї частини оцту на дві частини води чудово підходить для миття вікон. Додайте краплю миючого засобу для посуду для покращення результату та блискучих вікон.

Прибирання після домашніх улюбленців

Для нейтралізації запахів від домашніх улюбленців можна використовувати суміш рівних частин оцту та води, промокнувши забруднену ділянку. Оцет ефективно усуває запахи та дезінфікує.

Усунення вапняного нальоту

Щоб позбутися нальоту на кранах та душових насадках, їх можна замочити в оцті на кілька годин. Після цього потрібно обережно почистити старою зубною щіткою, і блиск буде повернуто.

Очищення плитки та швів

У ванній кімнаті плитку та шви можна обробити нерозбавленим білим оцтом. Залиште розчин на кілька хвилин, а потім почистьте щіткою для досягнення кращого ефекту.

Прочищення зливів

Для очищення зливів варто насипати півсклянки соди, а потім додати склянку оцту. Дайте розчину пінитися кілька хвилин, а потім промийте гарячою водою.

Догляд за нержавіючою сталлю

Щоб очистити нержавіючу сталь, змішайте 3 частини води з 1 частиною оцту, нанесіть на поверхню та протріть тканиною. Для складніших забруднень залиште розчин на кілька хвилин перед протиранням.