5 причин, чому категорично не можна пити яблучний оцет

Яблучний оцет часто використовується на кухні та дехто застосовує його в лікувальних цілях. Дієтолог розповіла, що пити такий оцет категорично не можна.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому категорично не можна пити яблучний оцет та що може статись.

Яблучний оцет натщесерце

Зараз в інтернеті є дуже багато рекомендацій щодо вживання даного продукту, як профілактику в лікуванні проблем з ШКТ, високим холестерином та діабетом 2 типу.

За словами дієтолога та гастроентеролога Яни Музири, деякі дослідження показують, що яблучний оцет може допомогти зміцнити здоров'я.

"Знижує" рівень цукру в рові

Є декілька досліджень, які показують що вживання яблучного оцту з їжею може трохи знизити рівень глюкози.

Однак, цього недостатньо, щоб запобігти або контролювати діабет, дуже важливо дотримуватися здорового харчування та плану фізичних вправ.

"Лікування" печії та підвищення кислоти (при гіпохлоргідрії)

Часто люди використовують цей засіб для полегшення свого стану і покращення травлення. Помічаючи при цьому позитивні зміни.

Але немає наукового підтвердження ефективності, тому не варто використовувати такий метод лікування.

"Допомагає" схуднути

Раніше вважалось, що оцтова кислота може допомогти спалити більше жиру та змінити гормони, що стимулюють апетит. Це не правда і немає досліджень, які б це підтверджували.

Яка шкода для здоров'я

Пошкоджує зубну емаль

Лікар розповіла, що оцтова кислота може пошкодити зубну емаль, в нерозведеному вигляді також може призвести до опіку ротової порожнини та стравоходу.

Часті побічні ефекти - нудота, болі в шлунку, печія та здуття.

Гіпокаліємія

Якщо у вас уже низький рівень калію, то вживання оцту може погіршити стан. ﻿﻿﻿Також може взаємодіяти з деякими ліками, такими як діуретики, послаблюючі та інсулін.

Не варто пити яблучний оцет людям, які мають проблеми з нирками - вони не впораються з такою кількістю кислоти

Краще використовувати яблучний/бальзамічний оцет як основу для заправок, маринадів і соусів.

Такий розчин краще не пити у концентрованого вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід.

Важливо, якщо є симптоми печії, здуття та болю в животі, то краще звернутися до лікаря.