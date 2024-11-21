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Известный тренер объяснил, почему уксус помогает худеть

Фото: Как уксус помогает похудеть (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Уксус - не только для борща или холодца. Оказывается, он может стать неожиданным союзником по борьбе с лишним весом. Многочисленные исследования подтверждают, что уксус способен влиять на аппетит и сытость, следовательно, помогать потреблять меньше калорий.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Как работает уксус при похудении

Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, замедляет опорожнение желудка. Это означает, что пища дольше остается в желудке, активируя рецепторы сытости.

Кроме того, при метаболизме уксусной кислоты печень производит ацетат, который может дополнительно способствовать ощущению сытости.

Как использовать уксус для похудения?

Перед едой: 10-15 мл уксуса смешать со стаканом воды и выпить. Это поможет снизить аппетит и количество употребленных калорий.
В блюдах: Добавляйте уксус к привычным блюдам – борщу, студню или даже салатам.

Какой уксус выбрать?

Выбирайте любой: яблочный или спиртовой. Уксусная кислота имеется у обоих. Яблочный уксус содержит больше полезных веществ, но их количество настолько мало, что большой разницы нет.

  • Если у вас гастрит, язва, диабет или другие проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
  • Не забывайте о здравом смысле: если уксус вам не по вкусу, ищите другие способы повысить сытость.

Советы для похудения

  • Употребляйте продукты с высоким индексом сытости: богатые водой, клетчаткой и белком.
  • Ешьте медленно и наслаждайтесь едой.
  • Добавляйте больше белков в завтрак.

Помните: уксус - это не панацея, но интересный инструмент для экспериментов. И главное – не забывайте, что еда должна доставлять удовольствие!

 

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