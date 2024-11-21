Известный тренер объяснил, почему уксус помогает худеть

Уксус - не только для борща или холодца. Оказывается, он может стать неожиданным союзником по борьбе с лишним весом. Многочисленные исследования подтверждают, что уксус способен влиять на аппетит и сытость, следовательно, помогать потреблять меньше калорий.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, замедляет опорожнение желудка. Это означает, что пища дольше остается в желудке, активируя рецепторы сытости.
Кроме того, при метаболизме уксусной кислоты печень производит ацетат, который может дополнительно способствовать ощущению сытости.
Перед едой: 10-15 мл уксуса смешать со стаканом воды и выпить. Это поможет снизить аппетит и количество употребленных калорий.
В блюдах: Добавляйте уксус к привычным блюдам – борщу, студню или даже салатам.
Выбирайте любой: яблочный или спиртовой. Уксусная кислота имеется у обоих. Яблочный уксус содержит больше полезных веществ, но их количество настолько мало, что большой разницы нет.
Помните: уксус - это не панацея, но интересный инструмент для экспериментов. И главное – не забывайте, что еда должна доставлять удовольствие!
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