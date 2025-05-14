Відомий продюсер без прикрас оцінив виступ Ziferblat на "Євробаченні-2025"

"Тут я б хотів почати про сенс, який закладений у пісню. Для мене "пташка" - це метафора, яка символізує українців, які злетіли над своїми домівками або розлетілися по всій країні, або навіть по світу. Хлопці закликають їх повернутися, а тих, хто їх зустріне, притиснути, зігріти", - пояснив Боднарчук.

На думку продюсера, розкрити таку складну і чутливу тему сценічно - завдання непросте.

"Немає єдино можливого варіанту, як поставити номер на цю глибоку і болючу тему. Звичайно, потрібно шукати якісь символи та підтексти", - зазначив він.



Як Ziferblat виступив на "Євробаченні" (скриншот)

Боднарчук позитивно оцінив концептуальність і глибину виступу Ziferblat.

"Мені сподобалося, що у представників нашої країни вже традиційно все було концептуально і художньо організовано, глибоко, сенсово і філософськи", - підкреслив він.

Втім, не обійшлося і без критики від продюсера. Зокрема, йому не сподобалося світлове оформлення.

"Місцями не зрозумів деякі світлові рішення, за якими загубилася структура самого світлового малюнка - світилося все, і концепція променів була не зрозуміла", - зазначив Олег Боднарчук.



Олег Боднарчук (фото: facebook.com/olegbodnarchuk)

Що стосується костюмів і візуальної частини виступу гурту Ziferblat, продюсер був ще більш прямолінійним.

"Костюми мені, як і колірна гамма номера, не сподобалися. Не сприйняв силует соліста. Вважаю, всі ці розповіді про символи, закладені в костюми з 70-х тощо, просто казками. Тоді чому там не було хліба, калини, лелеки та хустки?" - зазначив він.

У підсумку Боднарчук висловив свою загальну оцінку і підтримку артистам.

"Загалом - гордість за талант України, музикальність, сенсовість і витонченість. Вітаю!" - написав він.



Як Ziferblat виступив на "Євробаченні" (скриншот)

Нагадаємо, 13 травня завершився перший півфінал "Євробачення 2025", у якому взяли участь 15 учасників, серед яких і гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray". Український гурт пройшов у фінал пісенного конкурсу.