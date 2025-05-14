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"Євробачення 2025": відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Середа 14 травня 2025 00:34
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"Євробачення 2025": відео виступів усіх учасників першого півфіналу Пройшов перший півфінал "Євробачення 2025" (фото: t.me/euroreport)
Автор: Іванна Пашкевич

13 травня завершився перший півфінал "Євробачення 2025", в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.

Ісландія - Væb з піснею "RÓA"

Польща - Юстина Стечковська "GAJA"

Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left"

Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato"

Україна - Ziferblat "Bird of Pray"

Швеція - KAJ "Bara bada bastu"

Португалія - Napa "Deslocado"

Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter"

Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights"

Азербайджан - Mamagama "Run With U"

Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia"

Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm"

Відео буде доступне після публікації на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

Нідерланди - Клод "C’est La Vie"

Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake"

Кіпр - Theo Evan "Shh"

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