"Євробачення 2025": відео виступів усіх учасників першого півфіналу

13 травня завершився перший півфінал "Євробачення 2025", в якому взяли учать 15 учасників, серед яких і гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray".

РБК-Україна (проект Styler) зібрало відео виступів усіх учасників - і тих, які пройшли у Гранд-фінал пісенного дійства, і тих, які не змогли подолати півфінальну стадію конкурсу.