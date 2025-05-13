Потужно та емоційно: Ziferblat вразили виступом у першому півфіналі "Євробачення-2025"

13 травня у швейцарському Базелі розпочався 69-й пісенний конкурс "Євробачення-2025". Представники України - гурт Ziferblat виконав свою конкурсну пісню "Bird of Pray", з якою переміг у Нацвідборі.

Як виступив Ziferblat у першому півфіналі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пряму трансляцію "Євробачення" .

Як виступили Ziferblat і яким був номер гурту

Номер зроблений у стилістиці 70-х. Крім того, глядачів вражали спецефектами, світломузикою та піротехнічними ефектами.

Зі сцени пролунало потужне музичне послання, яке багато хто вже назвав "музичним маніфестом незламності".

Гурт Ziferblat виступили на "Євробаченні" (скріншоти)

Хоча результати голосування стануть відомі лише після завершення півфіналу, реакція залу та користувачів у соцмережах дає підстави вважати, що Україна має всі шанси потрапити до фіналу конкурсу, який відбудеться 17 травня.

Глядачі відзначають не лише вокал і музичне оформлення, а й продуману сценографію виступу, що створила емоційну і водночас символічну атмосферу.

"Євробачення" - пряма трансляція

Про що пісня "Bird of Pray"

Український гурт приїхав на конкурс із піснею "Bird of Pray", що має глибокий сенс.

Ця композиція, як зізнавалися самі учасники колективу, насамперед про свободу, цикл життя і надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах".



Ziferblat виступили на "Євробаченні" у Швеції (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Що означають костюми учасників Ziferblat

Костюми українського гурту створив дизайнер і засновник бренду Frolov Іван Фролов.

Вони мають особливі елементи - це пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski. Також на костюмах вишиті мальви - символічні для України квіти.

"Рожеві мальви, декоровані кристалами Swarovski, непохитні дзеркальні серця, корсети, що "дихають", прикраси в колаборації з брендом SOVA - кожна деталь продумана до дрібниць, щоб звучати в унісон із піснею. Це про пам'ять, силу, ніжність і голос України, який бачить світ", - зазначив дизайнер.

Яскраві кольори костюмів були обрані спеціально, щоб кожен учасник гурту виділявся. Крім того, на костюмах Ziferblat і бек-вокалісток є спільний елемент, що важливий і для самого бренду - серце.



Костюми гурту Ziferblat на Євробаченні-2025 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Що відомо про Ziferblat

Ziferblat - український музичний гурт.У її складі брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист), а також Федір Ходаков (барабанщик).

У 2012 році брати-близнюки заснували свій перший колектив Runnin' Blue, а вже у 2015 році з'явилася назва Ziferblat.

У 2017 році гурт випустив свій дебютний альбом "Кіносеанс", а у 2019-му виступив на сцені талант-шоу "Х-Фактор", виконавши пісню "Вночі". Тоді ж до команди приєднався Федір Ходаков.

У 2022 році гурт презентували музичне відео на пісню "Земля", яке було добре сприйняте публікою.

У жовтні того ж року стало відомо, що гурт потрапив у лонг-лист Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023", але до десятки перших не потрапив.

У квітні 2023 року вони представили альбом "Перетворення", що включає 13 треків, а у вересні стали переможцями премії Muzvar Awards у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

2024 року Ziferblat вдалося вийти у фінал Нацвідбору на "Євробачення", де вони виконали композицію "Place I Call Home". Група посіла друге місце, отримавши 11 балів від журі та 8 балів від глядачів.

У 2025 році музиканти нарешті пробилися на "Євробачення", вигравши Національний відбір.



Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)