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"Євробачення-2025": результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі

Середа 14 травня 2025 00:24
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"Євробачення-2025": результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі Результати першого півфіналу "Євробачення-2025" (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.

Хто пройшов у фінал "Євробачення 2025"

За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:

  • Норвегія
  • Албанія
  • Швеція
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Сан-Маріно
  • Естонія
  • Португалія
  • Україна

Результати першого півфіналу "Євробачення-2025" (скріншот)

Як виступила Україна

Представники України - Гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.

Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.

Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.

А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.

Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.

Коли буде другий півфінал Євробачення 2024

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:

  1. Австралія: Go-Jo - Milkshake Man

  2. Чорногорія: Ніна Жижич - Dobrodošli

  3. Ірландія: Еммі - Laika Party

  4. Латвія: Tautumeitas - Bur man laimi

  5. Вірменія: Parg﻿ - SURVIVOR

  6. Австрія: JJ - Wasted Love

  7. Греція: Клавдія - Asteromata

  8. Литва: Katarsis - Tavo akys

  9. Мальта: Міріана Конте - SERVING

  10. Грузія: Маріам Шенгелія - Freedom

  11. Данія: Сіссал - Hallucination

  12. Чехія: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye

  13. Люксембург: Лора Торн - La poupée monte le son

  14. Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise

  15. Сербія: Принц - Mila

  16. Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME

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