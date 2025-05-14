"Євробачення-2025": результати і яке місце посіла Україна в першому півфіналі
Перший півфінал "Євробачення 2025", де виступали представники України, гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", закінчився 13 травня у Швейцарії. За його підсумками визначилися перші 10 фіналістів пісенного конкурсу, гранд-фінал якого пройде 17 травня у Базелі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшло музичне дійство, хто пройшов у фінал і як виступили українці.
Хто пройшов у фінал "Євробачення 2025"
За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу після трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2025 пройшли представники наступних країн:
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Маріно
- Естонія
- Португалія
- Україна
Результати першого півфіналу "Євробачення-2025" (скріншот)
Як виступила Україна
Представники України - Гурт Ziferblat - вийшли на сцену під номером п'ять з композицією “Bird of Pray”. Їхній номер одразу зачепив за живе: це історія про втрату, віру і надію - емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни.
Пісня звучала двома мовами - українською та англійською, що лише підсилило зв'язок з європейською аудиторією.
Сцену перетворили на атмосферне шоу з ретро-настроєм: стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти - все це створювало враження, що ти не просто дивишся виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду.
А наприкінці - щира подяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем.
Після виступу зал буквально вибухнув оплесками. У соцмережах користувачі вже пишуть про глибоку символіку номера, називаючи його одним із найемоційніших цього вечора.
Коли буде другий півфінал Євробачення 2024
Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 15 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:
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Австралія: Go-Jo - Milkshake Man
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Чорногорія: Ніна Жижич - Dobrodošli
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Ірландія: Еммі - Laika Party
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Латвія: Tautumeitas - Bur man laimi
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Вірменія: Parg - SURVIVOR
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Австрія: JJ - Wasted Love
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Греція: Клавдія - Asteromata
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Литва: Katarsis - Tavo akys
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Мальта: Міріана Конте - SERVING
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Грузія: Маріам Шенгелія - Freedom
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Данія: Сіссал - Hallucination
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Чехія: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye
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Люксембург: Лора Торн - La poupée monte le son
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Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise
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Сербія: Принц - Mila
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Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME
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