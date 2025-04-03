Відомий музикант зник безвісти на фронті: тільки у вересні одружився

Останню публікацію на сторінці музиканта зроблено 4 листопада 2024 року.

Знайомі та друзі в коментарях пишуть, що він не виходить на зв'язок уже кілька місяців і жодної інформації про нього немає.



Скриншот поста на сторінці Литвинока

Що відомо про Андрія Литвинока

Музикант співпрацював із гуртами O.Torvald, Love'n'Joy, "МОВА", "ТЕЛЬНЮК: Сестри" та іншими. Був викладачем ударних інструментів у Rock School, журналістом у "Тіктор медіа", музичним редактором онлайн-радіо Radiolla.com. Також він - автор ідеї проєкту Old School Ukrainian, що покликаний відновити інтерес до найкращих здобутків української естради.



Андрій Литвинок (фото: instagram.com/beatandriy)

У серпні 2024 року Литвинок приєднався до ЗСУ і розповів про навчання.

"У ці дні багато хто стає воїнами з людей, які ніколи не мріяли і не збиралися вчитися цій важкій і благородній справі - захищати свій Дім. Але війна не питає нас, чого ми хочемо чи не хочемо. Вона ставить нас на шахову дошку в ситуацію, де або ми, або нас", - написав він в одній із публікацій.

У День незалежності України музикант показав фото у військовій формі і написав про військову службу.

Скриншот поста музиканта

"Завжди молився і захоплювався військовими, а коли потрапив у військо, зрозумів наскільки гіркий і важкий солдатський хліб. Тепер ці люди набрали для мене ще більшої висоти. Те, що роблять прості хлопці й дівчата, дядьки, діди - ще більше за межею мого розуміння. Титани, надлюди", - поділився він своїми спостереженнями.



Музикант у ЗСУ (фото: facebook.com/andrey.beat)

Особисте життя

У вересні 2024 року Андрій Литвинок одружився.

"Дорогі мої друзі. Сьогодні ми з Євгенією Литвиненко одружуємося, тому що вона мій найкращий і найнадійніший друг. А ще ми одружуємося, тому що ми кохаємо один одного", - розповів він.



Скриншот поста

Зазначимо, що дружина музиканта закрила свій профіль у Facebook.