Известный музыкант пропал без вести на фронте: только в сентябре женился

Последняя публикация на странице музыканта сделана 4 ноября 2024 года.

Знакомые и друзья в комментариях пишут, что он не выходит на связь уже несколько месяцев и никакой информации о нем нет.



Скриншот поста на странице Литвинока

Что известно про Андрея Литвинока

Музыкант сотрудничал с группами O.Torvald, Love'n'Joy , "МОВА", "ТЕЛЬНЮК: Сестри" и другими. Был преподавателем ударных инструментов в Rock School, журналистом в "Тиктор медиа", музыкальным редактором онлайн-радио Radiolla.com. Также он - автор идеи проекта Old School Ukrainian, который призван восстановить интерес к лучшим достижениям украинской эстрады.



Андрей Литвинок (фото: instagram.com/beatandriy)

В августе 2024 года Литвинок присоединился к ВСУ и рассказал про учения.

"В эти дни многие становятся воинами из людей, никогда не мечтавших и не собиравшихся учиться этому трудному и благородному делу - защищать свой Дом. Но война не спрашивает нас, чего мы хотим или не хотим. Она ставит нас на шахматную доску в ситуацию, где или мы, или нас", - написал он в одной из публикаций.

В День независимости Украины музыкант показал фото в военной форме и написал о военной службе.

Скриншот поста музыканта

"Всегда молился и восхищался военными, а когда попал в армию, понял насколько горький и тяжелый солдатский хлеб. Теперь эти люди набрали для меня еще большую высоту. То, что делают простые парни и девушки, дяди, деды - еще больше за пределом моего понимания. Титаны, сверхлюди", - поделился он своими наблюдениями.



Музыкант в ЗСУ (фото: facebook.com/andrey.beat)

Личная жизнь

В сентябре 2024 года Андрей Литвинок женился.

"Дорогие мои друзья. Сегодня мы с Евгения Литвиненко женимся, потому что она мой лучший и самый надежный друг. А еще мы вступают в брак, потому что мы любим друг друга", - рассказал он.



Скриншот поста

Отметим, что супруга музыканта закрыла свой профиль в Facebook.