Зірка "Ліги сміху" доєднався до ЗСУ: що відомо

Український комік, зірка шоу "Ліга сміху", який грав у команді "Горобчик", Сергій Вавілов мобілізувався до лав Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю коміка Василя Байдака в проєкті "СучЦукрМуз ".

Байдак, який разом із Сергієм Вавіловим виступав у шоу "Ліга сміху", докладніше розповів, як зараз живуть усі учасники команди.

"Сергій Вавілов - оплески йому. Мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить", - зазначив він.

Жодних інших подробиць, де саме служить і які завдання виконує Вавілов, гуморист не став розкривати.

На відео цей момент можна подивитися з 40:14.

Зазначимо, що в Instagram Вавілова остання публікація зроблена ще у вересні 2024 року. Він ніде не афішував, що приєднався до ЗСУ.



Сергій Вавилов (фото: instagram.com/vavilov_ua)

Що відомо про Сергія Вавилова

Вавілов брав участь у семи сезонах "Ліги сміху" і став її чемпіоном у складі команди "Горобчик". Вавилов також пробував зніматися в кіно, грати в театрі.

У 2022 році також захопився IT-сферою. Сергій Вавілов став переможцем програми IT Generation, завдяки чому отримав грант на навчання за напрямом Project Management IT.



Сергій Вавілов (фото: instagram.com/vavilov_ua)

Хто ще зі знаменитостей приєднався до ЗСУ

У лютому 2025 року стало відомо, що популярний гуморист, учасник "Кварталу 95" і тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін теж мобілізувався до лав Збройних Сил України. Судячи з усього, зробив він це ще наприкінці 2024 року.

Також узяв до рук зброю співак Міша Крупін. Про своє бажання стати добровольцем він заявив ще влітку минулого року. Тоді директор артиста підтвердив, що він проходить військово-лікувальну комісію (ВЛК) і додаткові обстеження.

20 лютого 2025 року Крупін написав у мережі, що приймає привітання та опублікував фото в камуфляжі.

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