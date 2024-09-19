Відомий актор вперше висловився про роман з молодою обраницею: "Це моє право"

Актор В'ячеслав Довженко, якому 18 вересня виповнилося 48 років, вперше заговорив про новий роман. Зірка серіалів вже здивував фанів фото з обраницею , але при цьому нічого про неї не розповідав.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) актор вирішив поділитися особистим й натякнув, що вже живе разом зі своєю коханою.

Свій день народження актор, який знімається у серіалі "Дільничний з ДВРЗ" а нещодавно з'явився у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман", провів на майданчику. Нині Довженко працює на зйомках серіалу "АТП "Рапід", який вийде на ICTV2.

В'ячеслав Довженко (фото надане прес-службою)

З нагоди свята артист не лише несподівано "репостнув" фото з новою обраницею. Він розповів про кохану, хоча й не став розкривати її ім'я чи вік. Відомо лише, що обраниця Довженка - дизайнерка з костюмів, нині вони працюють разом.

Обраниця актора (скріншот)

Втім, актор зазначає, що він досі не хоче детально розповідати про особисте життя.

"Нічого не змінилося, зараз я так само продовжую не говорити про це. Те, що я в Instagram опублікував Stories від неї - то це моє особисте право. Але надалі афішувати деталі стосунків я не хочу", - заявив Довженко.

"Розказувати, як ми зустрілися чи ще щось - про це говорити не буду. Чому? Бо

щастя любить тишу", - додав він.

Актор на знімальному майданчику (фото надане прес-службою)

Артист пояснив, що наважився показати фото своєї коханої, адже був дуже розчулений її привітанням.

"Вона мене так щиро привітала своїм Stories, у відповідь захотів її підтримати. У неї закритий аккаунт, тож це не було зроблено задля широкого загалу, аби всім про це розказати. Мені було приємне її привітання, тож я поділився ним і в себе на сторінці в соцмережах", - пояснив зірка серіалів.

Актори серіалу від ICTV2 (фото надане прес-службою)

Але він натякнув на те, що вже може жити з обраницею разом. За словами актора, вона не вітала його на знімальному майданчику, адже чекала на нього вдома.

"Головне, що мене вдома тепло зустріли. З кульками, з подарунками, з тортом - це найголовніше. А що подарували - хай залишиться для нас", - зазначив Довженко.