Известный актер впервые высказался о романе с молодой избранницей: "Это мое право"

Актер Вячеслав Довженко, которому 18 сентября исполнилось 48 лет, впервые заговорил о новом романе. Звезда сериалов уже удивил фанатов фото с избранницей , но при этом ничего о ней не рассказывал.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) актер решил поделиться личным и намекнул, что уже живет вместе со своей возлюбленной.

Свой день рождения актер, который снимается в сериале "Дільничний з ДВРЗ", а недавно появился в фильме "Будинок "Слово". Нескінчений роман", провел на площадке. В настоящее время Довженко работает на съемках сериала "АТП "Рапід", который выйдет на ICTV2.

Вячеслав Довженко (фото предоставлено пресс-службой)

По случаю праздника артист не только неожиданно "репостнул" фото с новой избранницей. Он рассказал о любимой, хотя и не стал раскрывать ее имя или возраст. Известно лишь, что избранница Довженко - дизайнер по костюмам, сейчас они работают вместе.

Избранница актер (скриншот)

Впрочем, актер отмечает, что он до сих пор не хочет детально рассказывать о личной жизни.

"Ничего не изменилось, сейчас я так же продолжаю не говорить об этом. То, что я в Instagram опубликовал Stories от нее - это мое личное право. Но в дальнейшем афишировать детали отношений я не хочу", - заявил Довженко.

"Рассказывать, как мы встретились или еще что-то - об этом говорить не буду. Почему? Счастье любит тишину", - добавил он.

Актер на съемочной площадке (фото предоставлено пресс-службой)

Артист объяснил, что решил показать фото своей любимой, ведь был очень тронут ее поздравлением.

"Она меня так искренне поздравила своим Stories, в ответ захотел ее поддержать. У нее закрытый аккаунт, поэтому это не было сделано для широкой публики, чтобы всем об этом рассказать. Мне было приятно ее поздравление, поэтому я поделился им и у себя на странице в соцсетях", - объяснил звезда сериалов.

Актеры сериала от ICTV2 (фото предоставлено пресс-службой)

Но он намекнул на то, что уже может жить с избранницей вместе. По словам актера, она не поздравляла его на съемочной площадке, ведь ждала его дома.

"Главное, что меня дома тепло встретили. С шариками, с подарками, с тортом – это самое главное. А что подарили - пусть останется для нас", - отметил Довженко.