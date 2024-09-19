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Переможниця "Холостяка-11" кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Четвер 19 вересня 2024 15:40
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Переможниця "Холостяка-11" кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати! Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан позбулася свого довгого кучерявого волосся і вразила кардинальною зміною іміджу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-дружини колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

Так, Анна постала у stories з новою зачіскою - коротким прямим каре. Фоловерам незвично бачити її у такому образі, адже вони звикли до її хвилястого волосся.

"Хвилинка самолюбування. Ну дуже вже мені подобається каре", - прокоментувала свій новий образ Богдан.

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Скріншот

Також вона додала, що з новою зачіскою перестала себе впізнавати на фото.

"З новою зачіскою відразу хотілося зробити фотосесію. На кадрах буває сама себе не впізнаю", - зазначила вона.

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Скріншот

Хто така Анна Богдан

Анна Богдан - колишня дружина ексглави Офісу президента. Про колишні стосунки з Андрієм Богданом вона говорить вкрай мало, а відомою стала після участі та перемоги у шоу "Холостяк-11". Головним героєм був Михайло Заливако.

Деякий час пара мала стосунки та жила разом. Але з початком повномасштабної війни вони оголосили про розрив.

Що зараз відбувається в особистому житті Анни - невідомо. Дівчина поки не розкриває ніяких подробиць.

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Переможниця &quot;Холостяка-11&quot; кардинально змінила імідж. Тепер її не впізнати!

Анна Богдан з Михайлом Заливакою (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

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