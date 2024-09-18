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48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)

Середа 18 вересня 2024 20:00
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48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото) В'ячеслав Довженко (фото: instagram.com/sldovgenko)
Автор: Катерина Собкова

Актор В'ячеслав Довженко, якому сьогодні виповнюється 48 років, розсекретив у мережі свою нову дівчину, і, судячи з фото, вона набагато молодша за нього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram зірки українських серіалів.

Справа в тому, що обраниця актора привітала його з днем народження у Stories, а він у свою чергу перепостив її вітання.

"Моє кохання, мій друг, моя душа, моя підтримка, натхнення... Зі святом, найкращий", - зазначила дівчина під ніком tvoya__len.

48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)Скриншот

Вона також поділилася спільними фото з актором, на якому вони зображені разом.

Зазначимо, що про кохану Довженка мало що відомо. Судячи з усього, дівчина значно молодша за актора і працює дизайнером костюмів. Про їхній роман артист вперше заговорив у лютому 2024 року, але ретельно приховував кохану від публіки і не бажав її показувати.

Хто такий В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко - український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" у категорії за найкращу чоловічу роль.

Зіграв роль "Серпня" у фільмі "Кіборги" про захисників Донецького аеропорту.

Довженка вже був одружений: він 17 років прожив у шлюбі з актрисою театру імені І. Франка Ксенією Баша-Довженком. За час шлюбу в акторів народилися двоє синів - Іван та Василь. Однак у 2018 році вони розлучилися.

Після розлучення з В'ячеславом акторка вдруге вийшла заміж - за свого колегу Олександра Форманчука. В грудні 2023 року вона народила дочку Лелю - колишній чоловік привітав її із цією радісною подією.

48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)З колишньою дружиною та синами (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)Ксенія з другим чоловіком та донькою (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

В інтерв'ю одному з видань у травні цього року Довженко сказав, що він у гарних стосунках із колишньою дружиною, а про особисте життя волів не розповідати всі подробиці. Лише лаконічно зазначив, що він щасливий.

48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)

48-річний український актор засвітився з новою коханою, значно молодшою за нього (фото)Довженко у різних амплуа (фото: instagram.com/sldovgenko)

Раніше молода дружина Віктора Павлика показала чесні фото фігури без фотошопу.

Також стало відомо, що блогерка Манекен вийшла заміж за свого обранця.

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